Carita de bueno View this post on Instagram A post shared by B E R E (@sergioberesaluze) Sí, esta monada de niño rubio con ojos azules es Sergio Beré. El alicantino ya apuntaba maneras cuando sólo era un 'baby', y ahora a sus 25 años es todo un casanova. Él mismo ha dicho en 'La isla de las tentaciones' que no está acostumbrado a tener competencia porque siempre se las arregla para ser el protagonista allá donde va entre las chicas... y así le pasó, que acabó siendo expulsado tras la quinta hoguera.

Muy deportista View this post on Instagram A post shared by B E R E (@sergioberesaluze) Es evidente, por el cuerpazo que tiene, que Sergio es un tío al que le gusta cuidarse, aunque no nos negará que también lo hace un poquito por vanidad, para sentirse bien y saber que gusta entre las féminas. ¡Anda, pillín!

También se pega sus fiestas View this post on Instagram A post shared by B E R E (@sergioberesaluze) La vida es un continuo balance, y lo mismo come arroz con pollo durante semanas para tener esos músculos que luego se va de vacaciones y se toma sus copazos como todo hijo de vecino... ¡hay que compensar y disfrutar un poco de la vida!

Al solecito View this post on Instagram A post shared by B E R E (@sergioberesaluze) Uno de sus estados naturales es tumbado en la playa o, en su defecto, en la piscina, luciendo cuerpo y tomando el sol. Sólo de verle nos dan ganas de verano otra vez...

Todo un modelo View this post on Instagram A post shared by B E R E (@sergioberesaluze) Sergio es un chico que se cuida (nos ha quedado claro), pero eso no sirve de nada si la imagen no acompaña. NO le veremos nunca con un pelo fuera de su sitio, sin la barba perfectamente recortada y sin la ropa apretadita. Atención al pañuelo de Louis Vuitton... ¡qué 'posh'!

Su tesoro View this post on Instagram A post shared by B E R E (@sergioberesaluze) Él se refiere a su perro como un amigo, pero seguramente le quiera casi como a un hermano o a un hijo. ¿Os habéis fijado en que tienen prácticamente el mismo color de ojos? ¡Qué casualidad!

Empresario View this post on Instagram A post shared by Finca la hacienda (@finca_lahacienda) No mentíamos cuando decíamos que tenía sólo 25 añitos, pero parece que con esa edad ya sabe lo que quiere... y lo que quiere es hacer negocios: esta finca es de su propiedad, está a las afueras de Novelda (Alicante) y es la joya de la corona. Está súper orgulloso de su hacienda, y no es para menos, porque al final vende felicidad: bodas, bautizos, comuniones, reuniones de amigos y, en definitiva, fiestas. ¡Menudo casoplón! Antes estudió para ser tripulante de cabina de pasajeros (o auxiliar de vuelo), pero lo dejó.

Pretendió a Violeta Mediaset Si a alguno os sonaba su cara puede ser porque hace tiempo salió en televisión: fue concretamente en 2018, cuando Violeta Mangriñán buscaba pareja en 'MYHYV', y aunque salió de allí de la mano de Julen -ahora sale con Fabio Colloricchio desde que se conocieran en 'Supervivientes'-, la joven le quiso dar una oportunidad. Se conocieron en un bolo, él insistió bastante en conocerla, y como no podía saltarse las normas del programa, le invitó a que fuera a pretenderla. No se lo pensó: allí apareció Sergio Beré, chulito como es él, a pedirle una cita. Consiguió incluso dos, pero su exceso de confianza en sí mismo le jugó una mala pasada: a Violeta le pareció un sobrado y le mandó a su casa...

La lió en MYHYV Mediaset Sergio siempre presume de ser un chico que va de frente, pero a veces se le calienta la boca, no mide las palabras y se pasa de sincero. De hecho, una de las 'liadas' que montó en 'MYHYV' ocurrió cuando destapó a sus compañeros pretendientes delante de todos y contó que, detrás de las cámaras, ellos hablaban de otras chicas cuando se suponía que estaban allí por Violeta, y que David Soto era el único que mencionaba a la tronista. ¡Qué fuerte!

