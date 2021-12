¿Hay algo que dé más rabia que que le toque la lotería a alguien que te cae mal? Probablemente sí, y es que toque cerca de tu casa ¡y a ti no se te haya ocurrido comprar ni un décimo en esa administración! La ex viceversa Ruth Basauri sabe de lo que hablamos, y es que el segundo premio de la Lotería de Navidad de este 2021, que ha repartido más de 100 millones de euros, ha caído en su ciudad, Basauri, cerca de su casa... y a ella no le ha tocado nada . ¡Qué rabia! Menos mal que tiene salud, aunque parece que eso de la buena suerte no va con ella ni en el amor ni en el juego: "Por no tocarme, no me toco ni yo" , ha bromeado con el humor que ha podido sacar en esta situación.

Ruth Basauri: desafortunada en el juego... y en el amor Instagram La influencer y ex tronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' no ha podido evitar contar lo que le ha pasado este 22 de diciembre, día de la Lotería de Navidad, con humor, aunque también con ganas de llorar: el segundo premio ha caído en Basauri, su ciudad... y a ella no le ha tocado nada. Y eso que van a repartir más de 100 millones entre los agraciados. Vamos, que le ha pasado algo parecido a Chenoa en 2016, que ella sí compró en una administración madrileña donde cayó un premiazo... pero no llevaba el décimo agraciado. ¡Qué pena!

Inma Campano, hinchada como un globo Instagram Vale, muchos pensarán que la ex concursante de 'La isla de las tentaciones' se ha pasado con el ácido hialurónico y lo quiere enmascarar como una reacción alérgica, pero no: Inma suele ser muy transparente con todos los retoques que se hace, y además ha informado de que le han mandado corticoides después de que algo le diera reacción. Mejor que se cuide esa hinchazón...

Javier Tudela "presume" de no estar vacunado Instagram El ex gran hermano VIP siempre ha sido acusado por Kiko Matamoros de no tener demasiadas luces, y ha dejado que todos tengamos nuestra propia opinión sobre ello confirmando que no está vacunado contra el covid en su cuenta de Instagram mientras contestaba "verdadero/falso" a suposiciones sobre él de sus seguidores. Además, ha confesado que ha pasado el covid hace relativamente poco, y se ha vanagloriado de haber tenido síntomas leves: "Lo pasé peor con las placas de garganta". Quizá debería plantearse la vacunación, por él, los de su alrededor y porque, como al cantante Carlos Marín, a la próxima le puede pillar malamente...

Patri y Lester, viaje navideño por Roma Instagram Hay que reconocer que muchos no daban un duro por esta pareja desde que salieran juntos de 'La isla de las tentaciones', pero han dado a todos un punto en la boca disfrutando de su amor sin grietas. Ahora se lo están pasando divinamente en Roma, aunque, como ha dicho ella, llevan unos cuantos kilómetros andados y eso cansa mucho. ¡Que lo disfruten!

Marina y Jesús, cada vez más unidos Instagram Tras muchas idas y venidas, parece que Marina y Jesús vuelven a estar a tope. De hecho, han presumido de viajazo a Estados Unidos, concretamente a Miami, tal y como están demostrando a través de sus redes sociales. Eso sí, no han tenido suerte con el tiempo: Marina se ha llevado toda la ropa de veranito porque pensaba que tendrían tiempo tropical... pero les ha pillado la lluvia. ¡Ups!

Steisy, mala malísima Instagram La ex viceversa ha querido sincerarse, como es ella, sin tapujos con sus seguidores, y ha revelado que llevaba varios días malísima de la tripa, con una diarrea que casi no se tenía en pie y, de buenas a primeras, ¡se ha curado! ¿Milagro? Para nada: después de su operación de liposucción, ha tenido que seguir una dieta, y después de unos días de malestar, se ha saltado la dieta ¡y se ha puesto buena! Si es que hay que escuchar más al cuerpo y darle un homenaje de vez en cuando...

