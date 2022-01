Lola Índigo y su baño más sensual

Lola Índigo y su posado más sexy View this post on Instagram A post shared by la niña (@lolaindigo) La cantante ha comenzado el año de la manera más sensual posible con una fotografía en la bañera llena de espuma, bebiendo champan y totalmente desnuda.

Belén y Miguel se comen a besos View this post on Instagram A post shared by Belén Esteban (@belenestebanmenendez) La colaboradora de 'Sálvame' ha comenzado el año nuevo junto a su marido Miguel Marcos desde uno de los paraísos nacionales más deseados por nuestros famosos: Marbella. Desde ahí han compartido una imagen de lo más enamorados.

Pilar Rubio pierde a uno de sus compañeros View this post on Instagram A post shared by Pilar Rubio (@pilarrubio) La presentadora ha compartido una desgarradora noticias en redes sociales, Pilar comienza el año con uno de las peores noticas, la pérdida de su perrito Jagger, uno de sus más fieles compañeros. Junto a un recopilatorio de fotografías la mujer de Sergio Ramos no tiene palabras para describir lo que siente, solo se queda junto a los mejores momentos juntos.

Iñigo Onieva en el paraíso con Tamara Falcó View this post on Instagram A post shared by Iñigo Onieva (@ionieva) El diseñador de coches ha compartido una imagen desde las playas de República Dominicana donde se encuentra comenzando el año junto a Tamara Falcó.

