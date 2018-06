La aventura ha terminado para todos los ‘supervivientes’. Los cuatro finalistas del reality más exitoso de Telecinco ya han hecho sus petates y abandonado para siempre los Cayos Cochinos para poner rumbo a España y conocer el veredicto de la audiencia. Pero antes de partir, Raquel Mosquera, Logan Sampedro, Sofía Suescun y Sergio Carvajal tuvieron la oportunidad de despedirse de Cayo Paloma, la ubicación en la que han vivido los últimos días de convivencia.

Sofía fue la encargada de anunciar la feliz noticia. “Hoy se acaba la aventura. Ha llegado el momento de hacer vuestros sacos. Es el momento de regresar al calor de la familia, de reencontrarse con los besos, los abrazos y el cariño de vuestros hijos, padres o hermanos. Despedid este lugar maravilloso y esta aventura inigualable”, leyó la ‘gran hermana’ ante la emoción de los presentes, fundiéndose todos en un abrazo de despedida.

Mientras preparaban su exiguo equipaje, Raquel y Sofía fueron recordando con cariño todos los momentos vividos en Honduras. “Jamás creía que esta aventura iba a ser tan importante para mí, que me iba a enseñar tanto, a marcar tanto y, sobre todo, iba a recordar tanto”, confesó Suescun. “Para mí Raquel ha sido muy importante, un apoyo muy grande. Es de las personas que más voy a recordar con muchísimo amor… Me voy muy orgullosa de todo lo que he hecho y he aprendido, con la sensación de no haberme dejado nada por hacer”.

Por su parte, Logan y Sergio se dispusieron a recoger un poco de arena blanca de la playa. “Esta arena me ha visto llorar, me ha visto reír, me ha visto superarme a mí mismo”, señalaba el ‘influencer’. “En Cayo Paloma comenzó una etapa muy buena en la que conocí a Logan mejor y donde conseguí su amistad”, recuerda el ‘it boy’.

“Es una sensación agridulce, de nostalgia y tristeza, pero, sobre todo, de felicidad”, añade el Míster. “Esto vale más que todas las carreras del mundo. Es el mejor regalo que me pudo hacer la vida”.

Antes de partir, los ‘supervivientes’ enterraron una piedra con forma de corazón para anunciar de manera simbólica su despedida y expresar sus sentimientos. “La Raquel que sale ahora de estas playas es la misma persona que cuando entró, pero mucho más fuerte”, explica la peluquera.

Para salir de la isla, los finalistas se toparon con una canoa y unos remos, lo que les obligó a volver a unir fuerzas, metáfora de la última enseñanza que debían aprender en los Cayos. Y la verdad, el trayecto fue bastante desastroso, más cuando la embarcación volcó y acabaron todos en el agua. “Ha sido un desastre”, explicó Logan. “Al final todo salió bien, nadie se ahogó”. ¿Habrán llegado remando a España?

