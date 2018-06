Raquel Mosquera y Sergio Carvajal se jugaban el último pase a la final de ‘Supervivientes 2018’. La audiencia decidió que fuera la viuda de Pedro Carrasco la que se disputara el maletín con los 200.000 euros junto a Sofía Suescun y Logan Sampedro, lo que hizo que el ‘it boy’ se quedara a las puertas de la final. “Esperaba escuchar mi nombre, aunque está muy bien ser cuarto”, confesó Carvajal al enterarse del resultado. “A veces se gana y a veces se pierde, pero al menos te conozco hoy y eso que me llevo”, le dijo a Jorge Javier.

Antes de entrar a plató, el programa le tenía al ‘influencer’ una sorpresa preparada, algo con lo que intentaron quitarle todas las penas: ¡su novia Natalia! Flipando, Sergio se lanzó al cuello de su chica, a la que abrazó y besó hasta que Jorge Javier Vázquez le tuvo que pedir que fuera a su encuentro… “Lo he visto muy bien. Estoy muy orgullosa de su paso por ‘Supervivientes’”, reconoció la joven gimnasta.

En plató, el joven pudo reencontrarse con su nutrido grupo de amigos y el resto de sus compañeros de aventura. Entre ellos, Adrián Rodríguez, quien minutos antes se había emocionado al ver el romántico encuentro con su chica. Al abrazar a Jorge Javier, le soltó una pequeña pulla: “Estoy más alto que tú”. Acto seguido, Sergio fardó de tipazo y confesó que se había machacado en el gimnasio antes de entrar en el reality. “Mi peso normal es de 64 kg y estoy en 59”, explicó. “He conservado bracillo y eso”.

Como era de esperar, pronto salió a relucir el tema capilar. Y es que Sergio ha estado obsesionado durante todo el concurso con su pelo, llegando incluso a estar a punto de ser nominado por ello. “¿Te acuerdas de tu promesa?”, le preguntó el joven ante el asombro del presentador. Y es que Jorge Javier le prometió durante una de las galas que cuando saliera le regalaría en plató una bandana. “No te preocupes que todavía nos vamos a ver más. ¡Esto no va a acabar nunca!”, bromeó la estrella de Telecinco. “Esto está siendo apoteósico. No vais a poder ni salir a la calle”.

“Obviamente, tenía esperanzas de escuchar mi nombre y salvarme. He luchado mucho por llegar a escuchar mi nombre, no lo he escuchado, pero tampoco me siento perdedor”, reconoció Sergio. “Al menos lo he vivido hasta el final”. Jorge Javier intentó animarle y le recordó lo lejos que ha llegado: “Eres como la Chenoa de ‘Operación Triunfo’”.

Tras revelarle que estaba cerca del millón de seguidores en Instagram, Jorge Javier quiso saber si le había hecho más ilusión ver a su novia o a él. “Es una ilusión diferente”, contestó de manera elegante. “Esta noche no tengo ni ganas de coger el móvil. Lo que quiero es irme con mi novia y mis amigos a un McDonald’s. ¡Me voy a cebar!”.