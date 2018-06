Antes de abandonar Honduras, los ‘supervivientes’ se pegaron una buena comilona, la cual aprovecharon para rajar un poquito de sus compañeros… ¡Y es que, ante un buen cachopo, nada como hacerle un traje a los que no están presentes! Por turnos, los cuatro finalistas fueron confesando a quién les hubiera gustado ver en la final. Logan y Sergio se decantaron por Hugo, Raquel por su amiga Saray y Sofía por María Lapiedra.

Todos estuvieron de acuerdo en que el expulsado que hubiera hecho todo lo posible por ‘colarse’ en la final es Hugo, aunque discreparon a la hora de señalar al compañero con el que no les gustaría compartir una comida parecida a esa. “El Alberto Isla, ¡no lo aguanto! ¡Ese sí que no quisiera que estuviera aquí! No hacía nada, se levantaba y ponía cara de vago”, sentenció Sofía.

Raquel se decantó por Romina mientras que Logan dio el nombre de Saray. En ese momento, Sergio confesó que pese a las desavenencias que ha protagonizado con Sofía, la considera uno de los “mejores ‘supervivientes’ que ha pasado por la edición”. “Te has puesto por delante de Hugo”, explicó. Si al final se llevarán bien y todo…

Antes de abandonar definitivamente la aventura, Sofía, Raquel Mosquera, Logan y Sergio también tuvieron la oportunidad de sobrevolar en helicóptero los Cayos Cochinos y ver desde el cielo todas las localizaciones en las que habían tenido que convivir, recordando emocionados su paso por el concurso.

Además, los finalistas se enfrentaron a la báscula y descubrieron cuánto peso han perdido durante los últimos tres meses. Logan llegó a Honduras pesando 90 kilos y se ha quedado en 77. “Parezco un mendigo. Estoy hasta guapo”, comentó el Míster. Sofía es la que menos contenta está con el cambio experimentado. “¡Qué boca tengo, no me gusto nada!”, exclamó. Sin embargo, es la que menos peso ha perdido: poco más de 5 kilos.

Raquel Mosquera se siente estupenda y muy contenta con la imagen que le devolvió el espejo. “Me gusta lo que veo… Se me ha quedado un cuerpazo. ¡Me siento guapa!”, apuntó visiblemente emocionada. Y no es para menos, porque ‘Supervivientes’ ha supuesto para la viuda de Pedro Carrasco mucho más que cualquier régimen: antes de viajar a Honduras pesaba 86,7 kilos y ahora se ha quedado en 70.

Por su parte, Sergio se autodefinió como él mismo, pero “con una peluca rubia”. “De brazo es lo único que me veo bastante guay… Creo que cuando me quite estas barbas y coge algunos kilos me veré mejor”, añadió. El ‘influencer’ ha perdido casi 15 kilos (de 73,8 kg a 59 kg).

Los finalistas, sin embargo, no han sido los únicos que han ido pasando por la báscula: según iban abandonando la isla, también lo iban haciendo sus compañeros. Algunos, como el novio de Chabelita, llegaron a perder 15 kilos en menos tiempo...