Joao le lee el culo a Jorge Javier Vázquez... y le adivina algo que no sabía

Si nos llegan a contar lo que iba a ocurrir la pasada noche en la gala final (segunda parte) de Supervivientes, no nos lo creeríamos, y es que este jueves el Maestro Joao sacó a relucir sus artes adivinatorias para leerle el futuro a Jorge Javier Vázquez... y no en cualquier lado: en el culo. El vidente se ha hecho casi viral por sus lecturas de glúteos, y el presentador, con el que tuvo un pique muy 'cariñosón' durante el reality, se 'dejó hacer' frente a más de 4.000.000 de espectadores...

Sin embargo, y a pesar de que sus otras lecturas de culo en la isla requerían menos ropa, Jorge Javier no se bajó el pantalón... porque ya era lo que nos faltaba, claro.

Aún así, se levantó la chaqueta dispuesto a que Joao le predijera lo que pudiera... y la verdad es que alucinamos un poco: "Aquí hay cambios, porque tienes un glúteo más alto que el otro. Hay cambios a nivel sentimental. Aquí hay 'meneos'", señaló Joao. "Es que estoy apretando", bromeó el presentador.

La cosa no acabó ahí, aunque Joao necesitaba ver los glúteos en vivo y en directo para ser más preciso. "Bueno, lo vamos a hacer, lo que pasa es que esta es una noche muy solemne. ¿Me puedes hacer otra lectura rápida por encima?", pidió, y Joao, sin pensárselo, volvió a tocar: "Hay algo que te viene, un cambio muy bueno. Algo de casa. No sé lo que será, pero es algo muy esperado por ti".

Ahí, Jorge Javier alucinó: "Es que la he puesto en venta. Tú te has metido en Google, ¿no?". "Pero si acabo de llegar de Supervivientes, corazón", respondió el vidente, y lo cierto es que tiempo ha sido justo lo que no ha tenido para meterse siquiera en internet... ¡y nosotros hemos flipado también!



"Pues la vendes. Y muy rápido. Y bien vendido, porque esto es un cambio con poder", le dijo el Maestro muy convencido... tanto, que la primera oferta salió segundos después de Saray Montoya: "Jorge, te compro la casa", afirmó entre risas. "Pues bueno, vamos a hablarlo", apostilló el presentador. ¡Eso sí que es rapidez!