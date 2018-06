'Supervivientes' ha acabado pero eso no quiere decir que sus concursantes no sigan siendo noticia. Isabel Castell, tercera expulsada definitiva del 'reality', está viviendo un momento delicado. Según han contando el 'Sálvame', la directora de banco ha emprendido acciones legales contra su expareja. Pero, ¿qué ha ocurrido? Al parecer, su ex ha puesto en venta la casa de ambos sin su consentimiento.

Por el momento, Isabel no se ha pronunciado, y es posible que no lo haga ya que su paso por 'Supervivientes' no se ha caracterizado por hablar de su vida privada. Además de posar en Interviú, lo que sabemos de su vida personal es lo que contó Ramiro Lapiedra, el que fuera marido de su compañera María Lapiedra. Y es que según contó él mismo, habría compartido su vida sentimental con Isabel Castell hasta hace tan solo unos meses: "Tuve una breve relación con ella. Se ha quedado varias veces a dormir en casa y nos hemos visto varias veces. Sobre todo, mucho contacto por teléfono".

Su concurso fue bastante tranquilo ya que prefirió no intervenir en las discusiones de sus compañeros. Sin embargo, todo cambió cuando estalló con Sofía Suescun, la ganadora del concurso, que fue la única que le hizo salirse de sus casillas. "Ella y yo no tenemos nada que ver. Tampoco es que hayamos tenido un conflicto importante. Ella tiene una forma de ver el universo y yo otra", explicó durante su entrevista en plató.

Aunque antes de poner rumbo a España, Isabel tuvo la oportunidad de dar el ‘beso de Judas’, o lo que es lo mismo, dar un punto en las nominaciones al integrante de su equipo que deseara. El elegido fue Francisco, que no se tomó muy bien la decisión de su compañera. "Que le vaya bien. El mal siempre se vuelve en contra de uno", señaló el cantante, dejando pendiente una conversación que no sabemos si han tenido o no...



A pesar de ser la tercera expulsada, Isabel demostró ser una gran superviviente y es que su pasión por el fitness le ayudó a superar la dureza del 'reality': "Me voy muy contenta. El tiempo que he estado aquí ha sido de maravilla. Esto tiene fecha de caducidad y me voy con la cabeza muy alta".