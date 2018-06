Dicen que cuando en una relación hubo fuego, siempre quedan rescoldos, pero en el caso de Hugo Paz y Sofía Suescun, esos rescoldos se los ha llevado el viento bien lejos, y para muestra no hubo más que ver la última gala de 'Cuentas Pendientes' de Supervivientes, donde los concursantes trataron de zanjar sus problemas... o los liaron aún más (siendo este último el caso de Hugo y Sofía).

De hecho, entre los dos ex supervivientes no faltaron los reproches: él la acusó de ser mala persona y de tratarle fatal señalando que no se "merecía esto": "Lo he pasado realmente mal. Pienso que me he comportado como un caballero", apuntó, a la vez que la calificaba de materialista por importarle más el premio que ser una "buena persona", mientras ella se defendía: "Has ido a los platós y a ‘Supervivientes’ a mi costa, así que el único materialista eres tú".

Hugo, por su parte, fue muy claro, y dio un gran argumento: "Me pregunto qué habría pasado si yo te hubiera tratado a tú como lo has hecho tú conmigo". Y es que mucha gente afirmó a través de las redes sociales que, de haber sido al revés, a Hugo le habrían dado hasta en el carnet de identidad, le habrían tachado de "machista" y habría acabado sancionado y expulsado del programa.



"¡Me has maltratado psicológicamente en el concurso! Yo he sido un señor", le tiró la pulla Hugo, y ella se defendió: "La diferencia entre tú y yo es que yo entro en el programa por mérito propio y tú lo haces para ponerme verde", algo que nunca ocurrió en la isla, pero sí al revés: todos recordamos la llegada de Hugo a Honduras, un momento de gran tensión que se extendió al resto del programa, donde ella llegó a calificarle de "pedazo de subnormal", "pedazo de gilipollas" o "muerto de hambre" con cortes de manga incluidos.

Tras tratar Sofía de tirar por el barro a su ex sin conseguirlo, Jorge Javier pidió a Maite Zaldívar que calificara la tensión entre ella y Hugo, y le dio otro rapapolvo a la ganadora de la edición: "Me parece muy injusto. Los últimos 5 supervivientes que han llegado son los que han hecho el concurso. Sofía ganó la parte económica, pero ahora que se ha terminado esto, que siga humillando a esta persona me parece muy fuerte. Y, como mujer, (ganar) no te da derecho a eso. No se humilla a los hombres", sentenció.

Al final, y con Sofía sin dar su brazo a torcer, Hugo trató de zanjar la conversación: "Sofía, no se puede ser tan orgullosa. En esta vida hay que saber reconocer los errores y pedir disculpas. Me has humillado delante de toda España, y yo me he callado porque tengo respeto, y ni tú ni tu madre lleváis razón".