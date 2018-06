Hugo Paz y Sofía Suescun han protagonizado la polémica más hot de 'Supervivientes' al sacar a relucir los posibles tocamientos de Huguita, que es el nombre con el que Hugo se refiere a su entrepierna. La primera en hacer saltar la liebre fue Melissa, que no dudó en desatar la polémica: "Sí, yo vi cómo Sofía le tocaba. Vi que Hugo estaba contento y ella le tocó", afirmó. Eso sí, el tema de la Palapa no lo parecía tener muy claro: "Lo que no sé es si él le pidió 'algo' en la Palapa o no".

Hugo, lejos de ruborizarse, reconoció con orgullo que “me levantaba contento muchas noches. Pero nadie me tocó nada". Además, dispuesto a dejar por mentirosa a Melissa, Hugo atacó a la concursante: "No pudo ver nada. Y menos de noche".

Algo que Hugo nunca negó fue su facilidad para excitarse. La razón de dicha efusividad la explicó Hugo:. Eso sí, aclaró que que en ningún momento pensó en nadie, ni en nada.

Ante la sorpresa por parte de Jorge Javier Vázquez, que envidiaba su alto porcentaje de efusividad, Hugo se defendió: "Lo malo sería que no se pusiera, pero no hice nada, ni pensé en nada", bromeó.

La otra protagonista del escándalo, Sofía, no dudó en dar su propia versión de los hechos: "Hugo estaba excitado... La realidad es que Hugo vino con la tripa llena y tenía la preocupación de que todo se le pusiera como se le puso".

El toque de humor llegó cuando Sofía reveló el nombre con el Hugo se refiere a su entrepierna: "Me dijo que podía tocar a Huguita si no me acordaba de cómo era".

Hugo, en un intento de defenderse, le reprochó a Sofía que fuera ella la que le invitase a dormir en su saco a su lado. "Pero yo no quise porque tengo a una chica esperándome fuera", razonó Hugo. Y aunque se desconoce si la chica de Hugo se tomaría con humor la polémica de los tocamientos, lo que sí es seguro es que está loca por Huguita, según confesó Hugo.

Alejandro Albalá, que vivió su propia noche de pasión con Sofía en el reality, no podía disimular la cara de indignación. "Al final esta chica ha hecho de todo", se quejaba Albalá. Sin embargo, lejos del enfado, Sofía defendió su comportamiento: "Son todos unos antiguos". ¡Ay, qué lejos queda ya el amor que Sofía y Albalá se juraban!