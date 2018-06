Jorge Javier está ansioso por empaparse de la sabiduría del Maestro Joao. Tras dejarle que le leyera el culo en riguroso directo, con el objetivo de conocer su porvenir de manos del vidente, el presentador ha decidido aprender a ligar con su inestimable ayuda. En el último debate de ‘Supervivientes’, el maestro de ceremonias del programa le propuso al finalista marcarse un bailecito a ritmo de ‘house’.

“¿Cómo es el house?”, se preguntaba Joao. Aunque primero sonó el recurrente ‘Love Is In The Air’, Jorge le pidió al disc jockey que pusiera algo más “chundachunda”. El vidente se puso a mover los brazos de forma arrítmica hasta que Jorge Javier le propuso que se pusiera a hacer como que estaba ligando con él. ¿A dónde quería ir a parar?

Que si te pongo el bracito en el hombro, que si bajo mi cuerpo hasta la entrepierna, que si te pillo desprevenido por la retaguardia… ¡el Maestro se las sabe todas! Después del meneíto, Jorge Javier propuso otro reto a su pareja de baile, mover las caderas a ritmo de Carmen Miranda, una de las musas a las que emuló Joao a su paso por Honduras. Eso sí, le faltaba el frutero en la cabeza… “Parece que estoy haciendo el chuminero”, señaló el bailarín antes de que le cortaran la música. ¿Censura en el espectáculo de una gran estrella?

Y es que nadie puede negar que Joao estaba destinado a triunfar en el difícil mundo del show business. El ‘superviviente’, que en su día trabajó como transformista, no ha dejado de mover el esqueleto en su estancia en Honduras, protagonizando momentos musicales de los que ya no se ven en televisión.

Entre la infinidad de números de varietés encabezados por la estrella, destaca el ‘sensual’ espectáculo de ‘pole dance’ que se marcó ante la atenta mirada de Alejandro Albalá, quien no pudo evitar rodar de la risa al contemplar la agilidad felina de ‘La Gamusino’, sobrenombre con el que Joao se dirigió a su entregado público.