¡La de informaciones calentitas que están llegando relacionadas con los concursantes de ‘Supervivientes 2018’! Tras el exitazo de esta edición, el interés mediático por los ‘supervivientes’ es máximo, con todo ‘Sálvame’ dispuesto a sacar a relucir los secretos inconfesables de estos. Gustavo González, que asegura manejar mucha información, repartió a diestro y siniestro en su última intervención en el espacio vespertino. ¿Se habrá enterado de todo de boca de su novia, la polifacética María Lapiedra?

Sea como fuere, el paparazzi desveló que todos los compañeros de Francisco se refieren a él por la espalda como “Falsisco”, porque aseguran que es el más falso de todos. Además, comentó que Isabel Castell está dispuesta a emprender acciones legales contra su expareja, quien durante su estancia en la isla aprovechó para poner a la venta el piso que tenían en común.

González aseguró que la madre de Hugo, la querida Mercedes, se había gastado 6.000 euros para intentar salvar a su hijo, lo que teniendo en cuenta que supuestamente el andaluz tenía un caché de 500 euros semanales, le habría hecho palmar pasta. Unas palabras que fueron puestas en duda por Antonio Tejado.

“Me ha llamado la madre de Hugo Paz y me ha dicho que en ningún momento se ha gastado ese dinero en votar a su hijo porque no tiene esos posibles. Además, me he informado por parte de la organización y este año los cachés mínimos eran de 2.000 euros”, afirmó el ex de Chayo Mohedano.

También Sergio fue ‘víctima’ de los comentarios de González, asegurando que su novia está muy preocupada por el futuro profesional de su chico: “Natalia estaba muy preocupada por la imagen que estaba dando Sergio. Él vivía muy bien de las redes sociales y Natalia estaba viendo que algunas marcas, porque es ella quien se las lleva, le estaban dando la espalda”.

Además, asegura que el ‘influencer’ está obsesionado con someterse a un trasplante de pelo en un futuro cercano. "El injerto capilar no va a ser inmediato. Él va a aprovechar ahora el tirón y más adelante se lo hará”, explicó.

Lo que sí que está claro, según su testimonio, es que los ‘supervivientes’ están como locos por perder de vista a sus compañeros. “Están bastante cansados de estar juntos. Están deseando perderse de vista. No sé cómo ha sido en otras ediciones, pero la verdad que ha sido una edición tan movida que están agotados de verse”, señaló.