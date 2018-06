Todo el juego que Melissa Vargas no dio en la isla se lo guardó para hacer dinamitar el plató de ‘Supervivientes 2018’. Y es que la expretendienta de Suso en ‘MYHYV’ hizo saltar la liebre sobre un posible magreo en Honduras entre Sofía y Hugo. Tras su expulsión, la concursante aseguró haber visto como la ganadora de ‘Gran Hermano’ le tocaba ‘el tema’ a su expareja.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

“Sofía se subió a la esterilla de él, y de repente, entre risas, veo cómo ella le mete la mano en todo el tema y empiezan como a magrearse. Yo estaba viendo cómo se movía la mano", afirmó en su día.

Telecinco

Aunque puestos a culpabilizar a alguien de lo sucedido debería de haber repartido estopa entre los dos, ya que ambos tenían pareja fuera del concurso, tan solo arremetió contra el andaluz y le tachó de ser un interesado y de no ser capaz de guardarle respeto a la persona que estaba conociendo fuera de Honduras. ¿Por qué no exigía la mismo para su amiga, que jugó al despiste y acusó a Hugo de haberle pedido que le hiciera un 'trabajito manual'?

¿Actuó Melissa por venganza? “No. Lo que sí tengo que decir es que, el día que yo estaba aquí y Hugo en la Palapa, sí que me arrepiento de haberle dicho que era un falso. No me tendría que haber metido ahí, porque él está conociendo a alguien y a mí no me incumbe lo que haga. Por ese aspecto te pido disculpas”, explicó la joven en el debate final del programa, ‘Supervivientes: Las cuentas pendientes’.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Ante sus palabras, Paz agradeció el gesto. “Melissa, gracias. Te agradezco, de corazón, que por lo menos me pidas disculpas”, señaló antes de que Vargas tomara la palabra para desvelar el origen de su arrepentimiento. “Tu madre esa noche lo pasó muy mal, así que por eso te pido disculpas”, añadió. ¡Si es que Mercedes tiene el don de ablandar los corazones!