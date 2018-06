Logan confesó cómo es su relación con Sofía fuera de las cámaras. El segundo finalista de 'Supervivientes 2018' contó en 'Socialité' que Sofía con él fuera de las cámaras es "un cielo". El Mister dice que las miradas dicen más que las palabras y que las miradas de Sofía hacia él dicen que le sigue gustando.

"Le gusto porque eso se nota y yo lo veo", decía Logan de Sofía, aunque no es correspondido pues a él no le gusta el completo de la ganadora de 'Supervivientes'.

Logan dijo que se dio cuenta de que Sofía no era la mujer de su vida a medida que pasaban los programas, pues en la palapa veía como insultaba a sus compañeros. Y aunque en un principio intento hacer oídos sordos porque no iban dirigidos hacia él cuando las tornas cambiaron no le gustó nada. "Sofía era una metralleta de insultos y faltas de respeto", confesó el Mister a María Patiño en relación al momento en el que se dio cuenta de que tenía que poner distancias con la ganadora de 'Supervivientes'.

En cuanto a si de verdad se quieren Sofía y Alejandro Albalá, Logan lo tiene claro: "Yo creo que es una relación de mentira por la manera en la que se insultan y las faltas de respeto que se hacen el uno con el otro". Logan cree que Alejandro está con Sofía por interés. "Si Sofía no hubiese estado en la isla, él no habría ido ni estaría esta noche en el 'Deluxe'.

Respecto a si el Maestro Joao le asesoró para que iniciase un romance con Sofía, Logan dice que es totalmente incierto. Aunque si que es verdad que el Mister le contó lo que sentía por Sofía y el vidente le dio algunos consejos pero como a todos. "Al Maestro Joao le encanta siempre metido en los amoríos de la gente, pero nada más", dijo Logan sobre los consejos amorosos del vidente.

Logan dijo estar muy contento y orgulloso con el concurso que ha hecho, aunque se arrepiente de haber entrenado al trapo en algunas discusiones con sus compañeros de reality.

¿Hay algo con Romina? Logan niega que haya algo más de una amistad con su compañero de reality a pesar de que en la fiesta de 'Supervivientes' se les viese muy acaramelados.