Hugo y Adara se encuentran esperando su primer hijo en común. Así lo ha anunciado la concursante de 'Gran Hermano 17' a través de las redes sociales. La joven llevaba unos días diciendo que tenía algo muy importante que compartir con sus seguidores y finalmente ha decidido romper el silencio y ¡anunciar su embarazo!

Adara ha colgado una instantánea de una ecografía que acompañaba con una frase que no dejaba lugar a dudas sobre la inminente llegada de su primer hijo en común con Hugo. La joven está embarazada ¡y no puede ser más feliz con la idea de convertirse en madre!

"No aguanto más! Necesito contaros ya QUE ESTOY EMBARAZADA! Aquí os enseño a nuestr@ pequeñín/a 😍 ¡¡Vamos a ser papás y estoy tan tan feliz!! Hoy ha sido mi primera visita al ginecólogo y estoy de un mes y medio. He podido escuchar su corazoncito ¡¡¡y ha sido increíble!!! Parece que estoy viviendo un sueño ¿y sabéis lo mejor de todo? Con la persona más maravillosa ✨ No podía haber elegido mejor papá, nos ama y nos cuida muchísimo ❤️ ¡Un beso enorme para todos!", escribió Adara en su cuenta personal de Instagram junto a la ecografía.

Además de elogiar al futuro padre de su hijo, la joven ha dejado bien claro que su embarazo le hace muchísima ilusión a pesar de que su relación no haya sido lo más normal en cuanto a relaciones que surgen en 'Gran Hermano'. Y es que, normalmente, es dentro de la casa donde surge el amor, pero esta vez ha sido fuera entre dos grandes hermanos donde ha prendido la chispa... ¡Y vaya qué chispa tan grande que ella se ha quedado embarazada!

A pesar de las críticas por su diferencia de edad, desde el momento en el que confirmaron su relación no se han separado. Adara y Hugo han construido su hogar en Mallorca, un hogar que dentro de tan sólo siete meses será de tres con la llegada de su primer hijo.