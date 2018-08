Chabelita, última confirmada de 'Gran Hermano VIP 6'

Tras el fracaso de la última edición de ‘Gran Hermano’, que llegó a la parrilla prometiendo una ‘revolución’ que no llegó a calar entre los espectadores, Telecinco decidió vuelve este año con una nueva edición del 'reality' por excelencia que promete cosechar iguales o mejores datos que la última edición de 'Supervivientes'. Para ello, además de que la vuelta de Jorge Javier Vázquez a 'Gran Hermano VIP', esta sexta edición del programa busca enganchar al público con unos concursantes que no dejen indiferentes a nadie. Por ello, en un programa de estas características no podía faltar algún miembro del clan Pantoja. En esta ocasión será la hija de Isabel Pantoja quien entre en la casa de 'Gran Hermano VIP 6'. Chabelita es la última consursante confirmada de 'Gran Hermano VIP', tal y como lo ha anunciado la revista Semana.

Tras su aventura en 'Superviventes', Isa Pantoja toma el relevo de su hermano Kiko Rivera y de su prima, Anabel Pantoja, que ya estuvieron en Guadalix de la Sierra en otras ediciones. Lo que está claro es que Chabelita promete durar más dentro de la casa que su hermano y su prima, como ya lo demostró en el concurso de supervivencia en el que estuvo a punto de hacerse con el galardón. La participación de la hija se suma a la lista de algunos de los nombres que ya suenan con fuerza para esta nueva edición del realitycomo Lydia Lozano, Oriana Marzoli o Bárbara Rey.

Lo que aún no se sabe es si la hija de Isabel Pantoja entrará soltera o con novio, ya que últimamente juega al despiste con su relación con Omar Montes, un joven que parece que le ha robado el corazón a Chabelita, y al que ya ha presentado a su familia. Kiko Rivera parece haber congeniado muy bien con la ultima conquista de la hija de la tonadillera a pesar del "lado oscuro" del cantante.