Cuando parecía que todo estaba listo para anunciar que el primer concursante confirmado de ‘GH VIP 6’ era Miriam Saavedra, la polémica ex de Carlos Lozano, los responsables del reality decidieron dar una vuelta de tuerca al asunto y decantarse por anunciar el nombre de su archienemiga: Mónica Hoyos. Telecinco llevaba días cebando que desvelarían la identidad del primer concursante el pasado sábado en ‘Sábado Deluxe’, por lo que la presencia de Miriam Saavedra en el espacio para rebatir a Evelin, una supuesta amante de Carlos, hacía pensar que sería ella y no Mónica Hoyos la protagonista del esperado anuncio.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Telecinco

Al pronunciar María Patiño el nombre de la presentadora, su contrincante en los platós no podía parar de reír de manera nerviosa. “La persona más contenta esta noche por esta noticia se llama Carlos Lozano. ¡Ahora tiene tres meses de trabajo en televisión!”, bromeaba Rafa Mora. “Miriam está encantada porque ella también va a entrar”, apuntaba Gema López.

Sin embargo, la ex del presentador tan solo quiso recordar que Mónica había dicho en infinidad de ocasiones que ella no entraría en el reality, y allí estaba su nombre confirmado. “Te voy a ser muy sincera. No tengo ni la mínima idea de que yo vaya a entrar, te lo aseguro. Yo ahora tengo unas cosas que resolver”, dijo Miriam ante la incredulidad de los presentes. Pero ¿cuál ha sido la reacción de Mónica al confirmarse su nombre?

Publicidad - Sigue leyendo debajo

“Sin miedos, pero con nervios, porque llevo toda mi vida en la tele, otros años me entro miedo, pero ahora no me para nadie, es el momento q me conozcáis para bien o para mal, por eso y por más, sí me atrevo @ghoficial #GHVIP6 @telecincoes @mediasetcom”, ha señalado Hoyos en Twitter sobre una fotografía en la que aparece con un sombrerito de paja a lo Amador Mohedano.

En su cuenta de Instagram ha decidido mantener la fotografía, pero cambiar el mensaje por otro que llame a sus seguidores a cerrar filas alrededor de ella: “Por y para vosotros...Allá voyyyyyyy @ghoficial”. ¿Quién saldrá antes de la casa de Guadalix: Miriam o Mónica?

Entre los continuos rumores de posibles candidatos, en las últimas semanas hemos escuchado los nombres de personajes tan dispares como Kiko Matamoros, Makoke, Chabelita Pantoja, Bárbara Rey, Chelo García Cortés, Nacho Polo, Víctor Sandoval, Oriana Marzoli, Agustín Bravo, Aitor Trigos, Aramís Fuster, Ángel Garó, Lydia Lozano, Rafa Mora, Fonsi Nieto, Maite Galdeano, Apolonia Lapiedra… Por el momento, lo único que tenemos claro es que todos no entran en la casa (a menos que los hacinen en las habitaciones). ¿Cuáles son vuestros favoritos?