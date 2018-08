Aunque era un secreto a voces, ¡Oriana Marzoli entrará en la casa de ‘GH VIP 6’! Tras hacer lo propio con Aurah Ruiz, Mónica Hoyos y Ángel Garó, la organización del programa confirmó hace tan solo unas horas el nombre de la venezolana como el de una de las concursantes de la próxima (e inminente) edición. Una noticia que ha llenado de dicha a la implicada, quien sumará así un nuevo reality a su largo y provechoso historial. “Ya sé que teníais muchas ganas de ver un nuevo video mío. ¡Todo el puñetero mundo me está enviando mensajes directos en Instagram!”, asegura la solicitadísima estrella en el nuevo vídeo colgado en su canal de MTMad. ¿De verdad que la gente estaba ansiosa por volver a verla cuando se va a pasar tres meses encontrándosela hasta en la sopa?

“Ya puedo gritarlo a toda voz: ¡Voy a entrar en este reality! Aunque yo ya haya hecho tres, este es muy importante para mí porque tiene un 24 horas. Es un formato diferente a lo que yo estoy acostumbrada”, explica nuestra querida Oriana mientras se azuza el pelo y abre los ojos como platos. “Estoy deseando que la gente vea 100% a Oriana. No solo la Oriana que responde y que pelea ‘sola’, que eso es lo que siempre se ve de mí. Aunque ya se sabe que dos no se pelean si uno no quiere… Espero que se vea la provocación y luego mi reacción”.



Y es que, señores, Oriana es la mar de pacífica (aunque siempre esté hablando y pensando en las brocas que ha protagonizado), por lo que está ansiosa de que el público conozca su lado más dicharachero. “Quiero que también aparezca la parte divertida. ¡Tengo mogollón de parte divertidas! Me paso el día riéndome con mis amigos. Nunca me he peleado con ellos”, dice convencida de que la culpa de sus prontos siempre está en los demás. “No soy una chica peleona como se suele decir. Tengo muchísimos valores, ¿sabes?”. Sabemos querida, sabemos…

Hiperactiva como es ella, su principal preocupación es no tener nada que hacer dentro de la casa de Guadalix de la Sierra: “Espero que las actividades este año sean un poquito más entretenidas, que haya personas que me incentiven a seguir en el reality”. Después de pedir por activa y por pasiva que la apoyen y la salven (parece estar convencida de que va a ser nominada a la primera de cambio), la venezolana hace un repaso de cómo quiere que sean sus compañeros.

“Espero que no se me haga muy complicada la convivencia. Sé que van a estar personas con las que me llevo bien, por ejemplo, Mónica. A ella ya la conozco, he ido a su casa, conozco a su hija y su historia”, dice recordando su paso por ‘Ven a cenar conmigo’. “Espero que no haya gente que de buenas a primeras diga de pelearse conmigo porque tengo la mecha corta y así tener un poquito de pantalla”. Vuelca perica al torno… Venga, Oriana, confiesa que estás ansiosa por protagonizar tu primera pelea. (Si no que se lo digan a Terelu, que, sin comerlo ni beberlo, ha protagonizado en ‘Sálvame’ una bronca con la concursante previa a su entrada en el reality).

Entre la lista de deseos de Oriana encontramos que quiere que haya piscina “para lucir mi cuerpazo”, que haya cosas que hacer, que la casa esté muy “bonita y limpita” (lo segundo creemos que depende, en parte, de ella), que haya mucha comida… Vamos, lo de siempre.

Para terminar, la influencer reconoce que ya le está dando la ‘neura’ al pensar que tiene que volver a encerrarse en un sitio. “Pienso que me va a volver a dar la locura, me voy a volver a agobiar, me va a volver a dar la crisis, me voy a querer ir, me voy a querer matar… ¡Ya me están entrando los agobios!”. Di que sí, ¡esa es la actitud!

En resumidas cuentas, Oriana Marzoli va a entrar en la casa con la escopeta cargada y emulando la actitud de Sofía Suescun (si no, tiempo al tiempo). Para todo aquel que quiera leer un resumen de todo lo que hemos contado, la propia futura ‘gran hermana’ ha hecho un resumen y lo ha colgado en su cuenta de Instagram. ¡Con vídeo moviendo las caderas incluido!