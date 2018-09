View this post on Instagram

Llegó el día por fin👳🏽‍♀️🙌🏽!! ya puedo contaros que soy uno de los concursantes de #ghvip6 . Será una experiencia única en la que deseo sorprenderos y conquistar vuestros corazones 🖤. Dejare este tiempo las pasarelas para mostraros otra parte de mi que no conocéis y que también espero que os guste. Que se prepare 🐪 @ghoficial !!!👳🏽‍♀️🌹🖤