Después de sus vacaciones, el presentador de 'GH VIP 6', Jorge Javier Vázquez, ha vuelto ante las cámaras con su nuevo look, y se ha sincerado en la rueda de prensa del reality, junto a Sandra Barneda, donde se ha lanzado a opinar sobre los concursantes de esta edición, pronunciándose sobre aquellos que más le han llamado la atención y explicando la razón de que le guste tanto 'Gran Hermano VIP'. Aunque estamos ante una edición llena de grandes personajes del panorama social, Jorge Javier tiene claro que el que más le divierte es Ángel Garó. "Ver a Ángel Garó con su seguridad de decir que levanta teatros... Creo que debe estar en el concurso. De hecho, todos los que deben estar ahí, están", afirmó rotundo.

Si algo tiene claro Jorge Javier es que "Ángel Garó nunca ha tenido malos momentos". Y quizá por eso Vázquez no ha dudado en afirmar que cree "que es complicado que con Garó se produzcan conflictos, pero puede pasar todo".

La otra persona que le fascina es Makoke, que, en palabras del presentador, "está en su mejor momento, con la ruptura a flor de piel y una historia potente".

De la "juvenalia", le llama mucho la atención Oriana. "Quiero saber cómo va a ser su día a día y cómo se va a llevar con Chabelita. Porque o son enemigas o amigas dentro de la casa", ha sentenciado.

Jorge Javier también ha tenido palabras bonitas para Darek y Aramis: "Que esté dentro Aramis me parece increíble, con sus más de 800 años y Darek tiene una historia con gran potencial", ha afirmado. Eso sí, quien despertó su pasión fue Darek: "Para pedirle un vis a vis está Darek".

Finalmente, y tras ver las imágenes promocionales, el presentador ha explicado que está feliz con lo que promete ser esta edición: "Me ha dado muy buena sensación y me han dado ganas de reír al ver el vídeo de presentación".

Con humor, el presentador ha explicado la razón de que le guste tanto el reality: "Me gusta este programa porque no me gusta la gente normal o centrada, me aburre".

Finalmente, Jorge Javier ha expresado su deseo de que todo sea un éxito: "Es un casting perfecto e idóneo, tenemos que esperar que todo fluya y que tengamos una edición divertida".