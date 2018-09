Makoke entra en la casa de ‘GH VIP’ en calidad de gran estrella de esta edición. La que hasta hace unos días era esposa de Kiko Matamoros está en el ojo del huracán desde que saltara a la luz su separación del actual ‘defensor de la audiencia’ de ‘Sálvame’, y a su vez, este confesara que le había sido infiel con una tercera persona. Nada más comenzar el programa, Jorge Javier quiso saber qué se le pasaba por la cabeza a Matamoros, presente en el plató en calidad de colaborador. “Estoy esperanzado de que le venga bien la experiencia y se oxigene de todo lo que se está diciendo”, indicó. Además, no eludió hablar del que ha sido uno de los motivos de su separación: “Tres son multitud… De verdad que las cosas se están sacando de quicio. Ha sido una relación que ha tenido un componente sexual nulo”.

Telecinco

Tras soltar algunas perlas en su vídeo de presentación, como que pasó un fin de semana junto a Brad Pitt pero que la cosa no cuajó, la exazafata televisiva reconoció que entrar en el reality le ayudará a desconectar. “Tengo una vida por delante y hay que vivirla”, sentenció.

A su entrada en la casa, Makoke no pudo evitar emocionarse un poquito al ver a su expareja a través del plasma. Y es que parece que siguen teniendo un trato más que cordial, pese a que la concursante del ‘VIP’ asegura no tener intención de volver con él. Pero… ¿qué piensa de la 'infidelidad' de su marido? “Es una información que yo manejaba. No lo catalogaría como terceras personas. Creo que ha habido una relación de amistad. Para mí, igualmente, ha sido una traición porque yo no me había enterado. Siento que no conocía a mi pareja”.

Telecinco

A la pregunta de si Kiko es el hombre de su vida, Makoke parece que lo tiene claro: “Sí, por supuesto. Lo he querido y lo he amado con locura. Yo creo que él lo sabe”. Ante sus emotivas palabras, Matamoros quiso mandarle ánimos: “Espero que disfrutes y que nos hagas disfrutar a los demás. Olvídate de lo de fueras y abstráete… Te voy a seguir con devoción y te voy a defender a muerte”.

Eso sí, el buen rollo reinante no evitó para que la colaboradora de ‘Viva la vida’ le enviara algún que otro dardo envenenado: “Creo que ya hay pocas cosas que me hagan daño, ya hay callo”. Aunque también agradeció los ánimos de su ex y el momento en el que le pidió perdón por todo lo que ha tenido que pasar (y lo que le espera…): “Yo sé que él me quiere mucho, no me pilla por sorpresa”. Ante tanto tira y afloja cargado de tensión amorosa, Jorge Javier lo tiene claro: “Yo estoy convencido de que antes de que acabe la edición estos acaban juntos”.