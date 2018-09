¡’GH VIP’ ya ha abierto sus puertas para dar la bienvenida a los nuevos concursantes! Tras un año de sequía, el reality se vistió de largo para recibir a personajes tan dispares como Chabelita, Makoke, Ángel Garó, Mónica Hoyos, Oriana Marzoli o Aramís Fuster (más alguna que otra sorpresita de última hora), los cuales convivirán en una casa completamente ‘renovada’ y puesta a punto para la ocasión. Nada más comenzar la esperada gala inaugural, el nuevo maestro de ceremonias, el incombustible Jorge Javier Vázquez, tuvo todos los elementos a su alcance para quedarse con el personal…

Telecinco

Oriana Marzoli, la primera en entrar en la casa, se encontró con el percal… ¡la casa se ha convertido en un zoológico! Suciedad por todas partes, hojarasca, animales por doquier… Y claro, a la pobre, no le hizo ninguna gracia tener que enfrentarse a su primer enemigo, un burro que la perseguía mientras le daba ‘mordisquitos’. “¡Me da mucho miedo! No hace nada, ¿no?”, exclamaba la experta en realities. “Me está mordiendo, joder. ¡Sacadme este bicho!”. Oriana se escondió en la cuadra, sin saber que su peor pesadilla tan solo acababa de comenzar: su ex Tony Spina, aquel que tanto daño le hizo, se convierte en uno de los concursantes sorpresa de esta edición.

Bueno, la verdad es que estamos exagerando, ya que la extronista de ‘MYHYV’ no se tomó nada mal la entrada de Tony en la casa. Dejando en evidencia que son grandes amigos, los concursantes se dieron una vueltecita por el que será su hogar. Entre las novedades de esta edición, los ‘VIP’ tendrán que currárselo más de la cuenta: la casa no tiene cuarto de baño (tan solo un retrete), ni camas para todos, ni agua corriente (si quieren agua, tendrán que bombearla)… sin olvidarnos del tema de los animales.