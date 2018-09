Sabíamos que, con el casting de este año, la nueva edición de 'GH VIP' iba a ser un circo, pero nunca imaginamos hasta qué punto. La organización del reality ha conseguido levantar un formato que se creía caduco con unas "estrellas" de excepción, entre las que se encuentran Oriana Marzoli, Ángel Garó, Mónica Hoyos o Miriam Saavedra. Sin embargo, todas ellas quedaron eclipsadas con la despampanante (por llamarla de alguna forma) llegada de la inconfundible Aramís Fuster. La bruja (así se define ella) aterrizó en la casa sencillita, como es ella, con un simple conjuntito rojo pasión lleno de volantes, plumas y brillis que habría quedado perfecto en el armario de una vedette. FANTASÍA

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Mediaset

A partir de su llegada, todo se sucedió muy rápido y nosotros casi nos ahogamos de la risa, en especial con su entrada triunfal a la jungla en la que han convertido la casa: Aramís, para no pisar demasiado el barro y las cacas de oveja repartidas por la casa, trató de ser fina recogiéndose la falda, con tan mala pata que la raja de la falda dejó al descubierto... el chumino. Así lo definió, al menos Jorge Javier Vázquez. Qué sutil. El vídeo del momentazo os lo traemos calentito:

¿Y por qué sabemos que eran sus partes nobles y no las bragas? Fácil: Aramís le había confesado a Jorge Javier Vázquez que nunca utiliza bragas. No queremos ni ver el momento en el que le dé por cambiarse delante de todo el mundo o ponerse una falda. Historia de España en directo. Esperamos que lo de no llevar ropa interior no provoque 'tensiones' en la Casa, porque ella ya ha confesado que sufre de gases. Y no hay baño. Y no usa bragas. Atad los cabos.

Tenor

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Aún así, y aunque parezca mentira, lo de las bragas de Aramís sólo fue el principio. La bruja experta en ocultismo confesó a sus compañeros que había tenido un rollete (aunque ella dijo que había sido "amante") nada menos que con Barack Obama y que se había acostado con él en Chicago. Pero claro, el valor de una amante es su discreción. Y también con Gadafi. No sabemos a quién nos recuerda con tanta batallita amorosa... ejem.

Tenor

Y todo eso a las pocas horas de estar en la Casa más famosa de España. ¿Y la mañana siguiente? Ella ha seguido con su 'vis cómica', como señaló anoche, porque nada más levantarse ha decidido coger la escoba y ponerse a barrer... en sujetador. Y sin peluca ni maquillaje. Está claro que esta señora, a sus 63 697 años no tiene ningún reparo ni vergüenza. Y nos encanta y alucina a partes iguales.