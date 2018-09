Sofía Suescun aprovechó a base de bien su minuto de gloria en el estreno de ‘GH VIP 6’. Aunque en un día tan especial son los nuevos concursantes los que deberían convertirse en las principales estrellas del show, la ganadora de ‘Supervivientes 2018’ no dudó ni un momento en robarles algo de protagonismo. Después de estar toda la noche callada y antes incluso de escuchar lo que Chabelita había dicho de ella y de su novio, Alejandro Albalá, quien también fuera pareja de la hija de Isabel Pantoja, la pamplonesa criticó abiertamente el ‘buenrollismo’ que tuvo Chabelita con Techi cuando la vio aparecer por sorpresa en el reality.

“Esa relación que tienen de amiguitas Isa Pantoja y Techi no me la creo. Han compartido chico. ¿Tú me ves en esa posición ahí con Isa Pantoja?”, se preguntaba Suescun. “Eres muy antigua. La gente se suele llevar bien con sus ex”, le recordó Jorge Javier mientras que Dulce puntualizó que su “niña” no es nada rencorosa. “Isa ha dicho que ahora está un poco mal con Omar porque igual le ha faltado el respeto. Tal vez eso sea el karma de tanto que le ha hecho sufrir a Alejandro”, continuó exponiendo Suescun al mismo tiempo que le buscaba las cosquillas a Dulce, que, por el momento, no quiso entrar al trapo…

En la entrevista para su vídeo de presentación, Chabelita habló sobre Alejandro y Sofía. “Albalá ha sido una persona que ha significado mucho en mi vida, pero aquello no llegaba a ningún puerto. Yo tenía dos hijos, Albertito y Alejandrito”, explicó. “A día de hoy sigue yendo a los sitios para, cualquier información que digan mía, hablar de mí. Ya no le tengo ningún sentimiento, simplemente, me da pena”. ¿Y qué es lo que tenía que decir sobre la relación de su ex y la ganadora de ‘Supervivientes’?

“Él tampoco es tonto. Sabe que hablando de su relación con su novia tampoco es que tenga mucho interés. En realidad, ¿de quién hablan todos los días? Teniendo a su novia, habla de cualquier cosa que haga su ex”, reflexionó la concursante del ‘VIP’. Y claro, eso de que dijera que Sofía no despierta un gran interés le tocó de lleno a la eludida…

“¿Esta diciendo de alguna manera que yo no intereso? Más triste es que ella tenga que utilizar el apellido Pantoja para interesar. Por ella misma, no interesaría a nadie. Yo, por lo menos, tengo mis méritos e intereso a quien tengo que interesar. ¡Yo no utilizo a mi madre para interesar! ¡Es lamentable que no haya llamado ni a su madre para decirle que entraba!”, indicaba molesta. Calentita como estaba, no quiso ni escuchar la defensa de Dulce, a la que trató de tontita y la tildó de “corta”. “Perdóname, pero es que, como no entiendes las cosas, me pone nerviosa la gente que no es tan inteligente como yo”, dijo a modo de ¿disculpas?