Cuando conocimos el casting de 'GH VIP 6' completo en exclusiva en QMD!, ya sabíamos que las tensiones iban a estar a la orden del día en la Casa más famosa de España. La sierra de Madrid se preparaba para un auténtico terremoto con los 'encontronazos' de Oriana Marzoli y Tony Spina (su ex), Chabelita y Techi y Mónica Hoyos con Miriam Saavedra (ésta segunda llegará el domingo durante el primer Debate, presentado por Sandra Barneda). Sin embargo, los dos primeros encuentros que ya se han producido fueron de lo más civilizados (y hasta diríamos que con buen rollito), por lo que nos sorprendió que Oriana y Aramís Fuster fueran las primeras en lanzarse los dardos... realmente no nos sorprendió nada, la verdad.

Nada más llegar a la Casa, Aramís saludó a todos, mientras Oriana se hacía la remolona para no darle dos besos. ¿La razón? Además de llamar a la joven "señora", Oriana confesó: "Usted me ha criticado en el Deluxe, y como yo soy una persona consecuente, no voy a saludar a alguien que cree que soy todo lo que dijo. Ya está".

"Yo he venido aquí a que el público se divierta, a que se enganchen a Gran Hermano noche y día, a divertirnos todos y a reírnos, con lo cual, si vamos a empezar con disputas...".



"Qué pereza, de verdad...", respondió Oriana, que también acusó a la vidente de "echar mierda" cuando un rato atrás le había pedido, supuestamente, perdón por aquello. "Qué falsedad", añadió la ex viceversa. ¡La que se va a liar con estas dos...!

