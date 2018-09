Oriana abandona 'GH VIP'

Solo 48 horas después de que 'GH VIP' diera comienzo se ha producido lo inevitable. A pesar de su charla con la psicóloga, a pesar de que Jorge Javier intentara convencerla en pleno directo, a pesar de los ánimos constantes de parte de sus compañeros, a pesar de la multa... Oriana Marzoli ha abandonado 'GH VIP'. Desde la tarde del sábado se veía venir. Oriana se mostraba muy desanimada pero no era el primer síntoma de bajón de la participante. La joven ya comenzó agobiada (según sus propias palabras) el jueves en plena gala de inicio. No se sentía a gusto con la casa que se había encontrado pero este no sería el motivo que le llevaría a tomar la dura decisión de abandonar.

Según confesó a sus compañeros en la tarde del sábado, Oriana echaba de menos a alguien de fuera, a una persona muy especial a la que no llama novio pero con quien mantiene una relación desde hace un mes aproximadamente. Así se lo contó también a Jorge Javier Vázquez cuando el presentador conectó en directo con ella desde 'Sábado Deluxe': "No quiero ver ni a mi madre, solo tengo ganas de abrazar a una persona". El presentador intentó convencerla para que aguantará hasta el jueves dentro de la casa, le ofreció de todo... ¡hasta ser el mismo quien la fuese a buscar después de la gala! Pero no hubo manera, a pesar de decepcionar a sus fans, a su familia, a sus amigos... Oriana no estaba dispuesta a aguantar ni un minuto más en Guadalix. "Sé que con esto ningún programa me va a tomar en serio. Sé que me merezco que me cierren muchas puertas de la televisión, pero es que no puedo. No quiero ni estar en Madrid, no quiero que nadie me conozca, estoy cansada, agotada psicológicamente", confesaba Oriana.

Su trayectoria en lo que se refiere a realities es larga. La joven venía de participar en dos realities en Chile, aunque su trayectoria ya auguraba que no iba a aguantar mucho en 'Gran Hermano' y menos en esas condiciones. Ya abandonó 'Supervivientes' a los pocos días y de 'Doble tentación' fue expulsada, pero nunca había durado tan poco en un reality, ¿será qué está muy enamorada?