Mónica Hoyos ha vivido unos primeros días muy apacibles en la casa de ‘GH VIP’. La ex de Carlos Lozano parece no tener ganas de buscar enfrentamientos con sus compañeros, una tranquilidad que ha llegado a su fin con la entrada en el reality de su enemiga pública número uno: Miriam Saavedra, la ex de Lozano. Y es que tal y como anunciaron en la gala inaugural, los responsables del programa se han guardado un as en la manga y así crear expectación con respecto al estreno del debate. La peruana ha entrado en la casa para encontrarse con su contrincante, pero ¿cómo se ha tomado Hoyos su presencia?

Antes de entrar en la casa, Saavedra tuvo la oportunidad de hablar con Sandra Barneda y los colaboradores. Tras asegurar que lo va a dar todo, aprovechó para bromear y tirarle los trastos a la presentadora. “Si fuera yo lesbiana, estaría contigo. Porque eres guapa, guapa, guapa… Bueno, Nagore es guapísima también”, comentó ante la pregunta de si existe una tensión sexual no resuelta entre ella y Mónica. “Yo no empecé esta guerra”, sentenció. Carlos Lozano creó dudas en la primera gala y apuntó que Miriam podría estar enamorada. ¿Es eso cierto? “Entro soltera, aunque un poco confundida”.

Al montarse en el coche de producción que la condujo a la casa, Saavedra se encontró con una ‘sorpresita’… ¡Carlos Lozano estaba dentro! Su primera reacción fue pedirle un abrazo, pero pronto comenzaron a discutir cuando el presentador comenzó a hacerle una serie de reproche. “Has llegado donde querías, ¿no? ¿Tenías ganas? Estaré en los debates y te deseo lo mejor. Te digo lo mismo que a Mónica”, apuntó.

Ahí comenzó un cruce de acusaciones: que si yo no podía aguantar que desaparecieras dos días de after, que si a los dos días de separarnos te liaste con uno, que si yo lo he pasado muy mal viéndote por ahí, que si yo te propuse lanzar un comunicado, pero tú preferiste sentarte en el ‘Deluxe’, que si tienes un guion… “Esto es una situación incómoda… Lo que no voy a permitir es más manipulaciones”, dijo Miriam. “Aquí las que manipuláis sois vosotras dos… Cuando las personas rompen, lo hacen en su casa”, replicó Lozano. Al final, acabaron dándose un abrazo antes de despedirse.

Mónica Hoyos tuvo tiempo de darse cuenta de lo que se le venía encima. Antes de que Miriam hiciera su entrada triunfal, le dieron 90 segundos para que cogiera todo lo que quisiera de una maleta con ropa desconocida para ella. “Qué zapatos más feos. La ropa es fea y huele raro. Esta ropa es muy rara y lo sabes”, dijo la presentadora con la mosca detrás de la oreja.

Como era de esperar, nada más encontrarse en la ‘Sala del más allá’ comenzaron los gritos y las acusaciones. “Este es mi concurso tanto como el tuyo”, dijo Miriam, “Vas a sufrir”, le advirtió Mónica. Y de ahí a una tremenda batalla campal en la que Hoyos intentaba mantener las formas mientras que Saavedra hacía aspavientos y gesticulaba con pasión desbordada. “Eres el tránsito en persona”, le llegó a decir la peruana a su compatriota.

Después, ambas comenzaron a echarse en cara su currículum televisivo, jugando a ver cuál de las dos lo tenía más mérito. “¿Así es cómo vas a trabajar en televisión? Haz castings”, le increpaba Mónica a su enemiga. De ahí pasaron a hablar de las supuestas demandas que se han interpuesto y a sacar trapos sucios relacionados con cuestiones legales. “A veces me das pena. Estás aquí por mí”, señaló Hoyos.

Pese a que el Súper intentó interceder y aclaró que las dos tenían el mismo derecho a estar en el concurso, siguieron con los insultos y las descalificaciones, especialmente Miriam, que llamó ‘mamarracha’ a su rival. “Llevas siete meses en la tele hablando de mí y de mi familia. Tienes una sección gracias a eso”, se lamentaba la que fuera azafata de ‘El precio justo’. “Terminaste con un señor y te agarraste con su exmujer para ganar dinero”. El recibimiento del resto de los concursantes a Miriam, quienes estuvieron viendo el espectáculo que se montó, fue bastante frío. Pasado los minutos, Mónica tenía los ojos rojos y al borde del llanto por la rabia contenida. ¿Lograrán acercar posturas con el paso de los días o esto es solo el inicio de una enorme contienda?

