¿Qué harías tú si tuvieras vidas infinitas? ¿Vivirlas al máximo? ¿Tomártelo con calma? ¿Deprimirte? Hay alguien en este país que lleva a sus espaldas casi 700 años de vidas, y no es otra que Aramís Fuster (aunque ya destapamos su edad verdadera hace unos días). La bruja y experta en ocultismo (perdón, "máxima autoridad mundial", como se autodefine ella) ha sabido aprovechar muy bien la vida actual que le ha tocado vivir después de haber sido un puma en su vida anterior, y aunque de ella nos podríamos esperar cualquier cosa, Aramís ha confesado que tuvo un romance, nada más y nada menos, ¡con Al Pacino!

La vidente está 'que revienta de felicidad', tal y como ella misma dijo en el confesionario de 'GH VIP 6', y se lo está pasando tan bien que le importa todo un pito, y se ha dedicado a confesar sus vivencias, y ahora resulta que, tras haber tenido una noche loca con Barack Obama y otra con el ya fallecido ex mandatario libio Muamar el Gadafi, el que ha caído en sus redes también ha sido el oscarizado actor de 'Esencia de mujer'. Un nombre de película que viene al pelo en esta situación, la verdad.

"A mí el que me tiene privada es Al Pacino. Me vuelvo loca. Se me caen las bragas. Le he tenido en mis brazos, ¿eh? Es chiquitillo, 'arrugao' como una pasa, pero te mira...", le confesaba a Ángel Garó en una conversación privada cuando ambos estaban tirados en la cama. Él se extrañó: "¿Tú le has tenido en tus brazos?", pero ella le quitó las dudas de un plumazo: "Sí señor. ¿Pasa algo? Vino a verme de Los Ángeles a Miami. Si lo sabré yo...", respondió bien brava, como es ella. ¿Quién osa dudar de la máxima autoridad mundial en ocultismo?

Sus compañeros, por otro lado, están encantados con sus batallitas, y la personalidad de Aramís es objeto de despiporre entre los grandes hermanos VIPs: "No os lo tomáis e serio, coño. Os voy a dejar en el Macchu Picchu", les dijo ella cuando, durante una sesión de relación, se los llevó en un viaje astral hasta el histórico monumento peruano a lomos de un cóndor. Menudas ideas se le ocurren a la 'yaya' de Guadalix...