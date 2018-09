En la primera gala de ‘GH VIP 6’ se pudo ver el buen rollo existente entre Suso Álvarez y Aurah Ruiz, quienes se conocieron gracias a Ylenia Padilla. No hay que ser muy avispado para darse cuenta de que entre ellos ha habido más que palabras, una realidad que fue confirmada en el debate que hicieron sobre el reality en ‘Sábado Deluxe’. Presente en el plató se encontraba Ylenia, quien también ha tenido sus más y su menos con Suso. “¿Quién dejó a quién?”, le preguntó Rafa Mora. “No sé por qué le hace ilusión decir que hemos sido novios. Solo fueron unos cuantos mal echados”, contestó la alicantina.

Telecinco

Ante su confesión, Jorge Javier quiso saber cómo de bueno es Suso en la cama, una leyenda que se ha encargado de acrecentar a lo largo de los años otra de sus ex, Sofía Suescun. "Yo me lo pasaba especial, pero eso no significa que sea juguetón o que haga muchas cosas”, señaló.

Y es que parece que a Suso no le van mucho los preliminares y tan solo cuenta con una buena herramienta: “Está bien dotado, pero por lo demás, es muy normalito… Que tengas un pedazo de miembro no quiere decir que te tengas que poner como una estrellita de mar y que la otra cabalgue". “Los penes grandes están sobrevalorados, ¿qué haces con ellos? ¿Dónde los metes?”, puntualizaba el presentador.

“Está claro que Suso y Aurah ya se enrollaron fuera de la casa. A mí me dijo Suso que se lio con Aurah estando contigo”, apuntó Rafa, una afirmación que no dudó en matizar la de Benidorm: “Esa noche estuvieron en ‘La posada’, un sitio muy bonito para hacer el acto, en la habitación roja. Eso es mentira, será que entre los machitos les encanta contar estas historias. Esto es ridículo… Ahora me quiere dejar a mí de cornuda cuando no hemos sido novios en la vida. De hecho, yo cuando le presenté a Aurah ni me había liado con él ni tenía pensamiento”. ¿Será Suso tan ‘fantasma’ como lo pintan?

Telecinco

Ahora lo interesante es saber si Suso y Aurah acabarán liándose dentro de la casa. Por el momento, desde que entrara en el reality el joven no ha hecho más que intentar forzar la carpeta con la ex de Jesé Rodríguez, lo que ha hecho que los seguidores del programa lo tachen de “impostor” o de “anticoncursante”.