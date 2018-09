Tener un problema familiar no es nada del otro mundo: todo el mundo pasa por algunas vicisitudes en la vida, peor hay veces que eso de 'Dios aprieta, peor no ahoga' se queda un poco corto, porque existen verdaderos dramas familiares ahí fuera. Uno de ellos es que está viviendo la ex concursante de 'MYHYV' Aurah Ruiz, ahora participante en la actual edición de Gran Hermano VIP. La canaria vivía un verdadero sueño al lado del futbolista Jesé Rodríguez, y su felicidad se multiplicó cuando ella se quedó embarazada de su hijo en común, Nyan... pero cuando el niño nació con una enfermedad congénita, todo cambió: la pareja atravesó por su peor momento, llegaron a separarse y los problemas legales entre ambos comenzaron.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Aurah nunca se cansó de denunciar el bajo nivel como "padre" que demostraba Jesé a través de las redes sociales, y con su llegada a la Casa de Guadalix, la ex viceversa ha conseguido poner el foco en su problema y la enfermedad rara con la que convive su hijo.

Mediaset

"Mi hijo no puede tener ningún ayuno. Lo único que le hace que sobreviva a esto es la sobrealimentación. Si tú le das de comer, se lo tienes que dar con una jeringuilla, y es súper lento. Te puedes tirar 2 horas dándole de comer. Si tú lo ves, físicamente parece que está bien. A él le dan bajadas de azúcar, pero severas. Cuando está durmiendo puede pasarle eso, y si yo me quedo dormida, le pasa algo y cuando yo me despierto... Me muero", contaba con la voz quebrada a sus compañeros.

Mediaset

Sobre Jesé no tenía ni una sola palabra buena, y no es para menos con lo que contaba: "No le quiere ver. Nadie lo entiende. Nadie de mi familia lo entiende, porque él lo dio todo hasta enero, era una locura con el niño, y de repente 'ciao'. Es que (el niño) no se lo merece, tío. Es que si él estuviera bien...", señalaba ya a lágrima viva acordándose de su pequeño Nyan.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

"Espero que algún día por lo menos recule y diga 'oye, se me fue la olla'. Si te tocan a tu hijo, y le hacen daño directo o indirecto, matas. Y eso no lo sabía yo cuando estaba embarazada", recuerda la ex viceversa, que ahora, además de ocuparse en cuerpo y alma a su hijo, debe enfrentarse, según contó Belén Esteban durante del primer debate de GH VIP 6, a las amenazas del futbolista con demandarla por abandono del hogar al haberse marchado a trabajar al reality.

Mediaset

Ella, sin embargo, antes de entrar ya recibió buenas noticias de sus abogados: había ganado el juicio contra Jesé en el que le denunciaba por no haberle pasado la manutención del pequeño, una manutención que ella ya había denunciado públicamente que se quedaba muy corta, ya que el pequeño necesita unas válvulas intercambiables que cuestan más de 600 euros para regularle los niveles de glucosa en sangre. Normal que ya haya afirmado que todo lo que gane en el reality irá destinado a paliar la enfermedad de su hijo...