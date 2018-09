La venezolana llegaba a la Casa 'GH VIP 6' con todas sus ganas puestas el pasado jueves... pero no habían pasado ni 72 horas y ya estaba llorando por las esquinas de la misma, implorando una salida del reality para abandonarlo ante la estupefacción de los televidentes, sus fans, el Súper y hasta su madre, que no sabía ni cómo defender esa postura en un primer momento. Oriana había tenido un ataque de ansiedad por no poder salir de la Casa y por echar mucho de menos a sus familiares y amigos, así que no vio otra solución que abandonar por la puerta de atrás el programa en el que tantas esperanzas habían puesto ella, su familia, sus seguidores y la productora... pero las cosas han surgido así.

Una vez que ella tomó la decisión y lo confirmó ante todos, ya no había vuelta atrás, y la pregunta que se formó en la cabeza de todos estaba clara: "¿tendrá que pagar la multa?". Por todos es conocido que las productoras de realities incluirían una cláusula en sus contratos que incluiría una multa económica para evitar la "estampida" de concursantes... pero ahora resulta que sería una medida más intimidatoria que real, ¡porque existe un vacío legal!

¿Significa esto que Oriana, que se mostraba preocupada por el tema al anunciar su salida, se librará de pagar la multa que exige su contrato por abandono del formato? Todo podría indicar que sí, y es que en su día, con la salida de Adrián Rodríguez de 'Supervivientes 2018', Lucía Etxebarría, que había participado en otro reality que también abandonó, salió a la palestra a explicar su caso: "yo estuve en un reality y abandoné. Tenía en el contrato la misma cláusula y no pagué nada porque dicha cláusula es ilegal. Este chico no tiene que pagar nada, y tampoco María Lapiedra. Nadie te puede penalizar por abandonar un trabajo".

Yo estuve en un reality y abandoné. Tenía en el contrato la misma cláusula y no pague nada porque dicha cláusula es ilegal. Este chico no tiene que pagar nada, tampoco María Lapiedra. Nadie te puede penalizar por abandonar un trabajo. https://t.co/OOYKQz0Lhp — Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) April 10, 2018

Efectivamente, así es: los concursantes tiene un contrato laboral como el de cualquier otro trabajador y, como tales, tienen los mismos derechos que los demás, y si en otro trabajo no se penaliza la marcha, en este tampoco. La única diferencia es que ellos, además, deben firmar la cesión de derechos de imagen para poder salir en televisión. Eso sí: lo que no podemos prever es que la productora se enfade con ella y no quiera tenerla más en su formato ni en el plató... ¿Llegarán a ese punto?