Aunque a sus 698 años tiene que estar curada de espanto hacia las preocupaciones del común de los mortales (por algo se hace llamar ‘bruja’), Aramís Fuster también tiene su corazoncito. Aparte de enseñar el potorro o desvelar algunos nombres de su extensísimo historial amoroso, contra todo pronóstico, la concursante más excéntrica de ‘GH VIP 6’ ha hecho muy buenas migas con sus compañeros, especialmente, con Chabelita, a la que ha llegado a aconsejar sobre cómo debe tratar a su madre, lo que provocó que la hija de Isabel Pantoja acabara emocionándose y al borde del llanto. ¡Si es que está Aramís vale para todo!

“Tu madre es una reina porque veo en su sufrimiento algo que mi madre también pasó en su momento. Venérala, adórala, porque no vas a conseguir otra como ella”, le indicó en un momento de intimidad entre las dos. “¡Has tenido mucha suerte! Pero no porque sea artista, sino por la persona que es”. En ese momento, la bruja acabó con la conversación para darle un abrazo a la joven, que estaba a punto de llorar. ¡Pero qué tierno!

Durante otra conversación, Aramís aprovechó para darle su opinión sobre Omar Montes, su actual pareja: “El chico que tienes ahora no lo veo para ti. La fidelidad en estos tiempos… Tienes que buscar a un chico que te quiera de verdad, no porque te llames como te llames, ni para subir en el ranking de no se qué. No te dejes usar”. Además, volvió a interceder para que pusiera todo de su parte para mejorar la relación que mantiene con su madre: “Tu nombre no se va a acabar. Estás aquí por él, pero hazle honor […] El hacer feliz a tu madre te va a aportar felicidad a ti también, no te creas. Quizás tendrías que hablar y deshacer entuertos”.

“Puedo tener mis más y mis menos con mi madre, pero no quiero que se le falte el respeto porque es mi madre y me duele”, señaló Chabelita. “Tú has tenido mucha suerte porque, de una madre, tienes tres. Tampoco juzgues a tu madre biológica”, le recordó la bruja. “Para mí solo tengo una. De mi madre biológica no quiero saber nada, de verdad. Sobre Dulce, sé que me quiere mucho. Yo digo que es como una segunda madre, pero por ponerle un nombre”, reflexionó la hija de Isabel.

Y es que, pese a las desavenencias, a Chabelita le encantaría que su madre abandonara Cantora y se mudara a Madrid para vivir con ella. “Mi sueño es vivir en Madrid con mi madre y con mi hijo”, confesó. Además, reconoció que nunca ha estado enamorada: “Yo pensaba que estaba enamorada de ellos, pero luego me he dado cuenta de que no”.

Por su parte, la ex de Kiko Rivera y Alberto Isla, Techi, también ha hecho muy buenas migas con Isa Pantoja. “Estamos todo el rato juntas, pero porque nos nace estar así. No es ningún tipo de estrategia. Pese a la diferencia de edad, tenemos muchos pensamientos parecidos… ¡Lleva el mismo perfume que yo llevaba de pequeña!”, explicó la joven en el confesionario.

“Le he pedido perdón porque rectificar es de sabios y las personas nos equivocamos. Le tengo mucho cariño a su hermano porque se ha portado muy bien conmigo. Sé por Isa que él no me tiene ningún rencor. Si le veo, le daré un abrazo”, continuó diciendo. “No hay nadie de esa familia que te pueda decir que se haya portado mal conmigo. Yo era una más. He vivido muchas cosas y estoy muy agradecida”.