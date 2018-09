Con la llegada de cada edición de Gran Hermano (ya sea el tradicional o en su edición VIP con famosos), siempre esperamos a ver quiénes son los primeros en tontear y en hacer "guarreridas" bajo las sábanas. De hecho, nos complace informaros de que eso ya podría haber pasado en 'GH VIP 6', y nada menos ¡que esta noche pasada! ¿Los protagonistas? Suso Álvarez y Aurah Ruiz, que desde que pisaron Guadalix congeniaron perfectamente... tanto, que las primeras imágenes de ellos haciendo movimientos extraños bajo las sábanas de la misma cama han levantado pólvora... y no precisamente para bien. ¿Qué está pasando?

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Mediaset

Aunque realmente bajo las sábanas no se vio nada más que movimiento tras unos besitos tontos y un par de abrazos (la organización cambió de cámara en la emisión cuando la cosa se ponía interesante), los seguidores del programa, a pesar de lo que han visto, no se creen nada. ¿La razón? El poco tacto que está teniendo Suso en esta edición de GH VIP (ya participó en 'GH 16', donde se dio a conocer), ya que no para de obsesionarse por "crear contenido", como él mismo dice.

Mediaset

Evidentemente, Suso sabe que está ahí para dar buenos momentos y generar vídeos, pero la audiencia (y no hay más que echar un ojo a Twitter) no le está perdonando la falta de espontaneidad y naturalidad, dos cosas que antes sí le caracterizaban. Y la cosa no ha mejorado cuando ha afirmado en el Confesionario que iba a dejar de preocuparse para disfrutar de verdad, porque cada vez que abre la boca, sube el pan...

Publicidad - Sigue leyendo debajo

El de Ripollet también ha creado un gran vínculo (aunque bastante diferente) con Tony Spina, con el que se siente muy cómodo, pero sus conversaciones de 'machirulos' están hartando a los seguidores (y, sobre todo, seguidoras) del formato con frases como "lo bueno de Aurah es que viene, hace lo que tiene que hacer y se pira", "¿No te la ha tocado ni un poquito?" (cuando Suso quiso saber si había pasado algo entre su amigo y Techi) o "no es lo mismo una paja a que te beses; cuando te besan, se enganchan". Oro puro del machismo, vamos.

Por eso, no es de extrañar que haya seguidores del programa totalmente furibundos pidiendo su expulsión o, que al menos, salga nominado. Otros incluso comparan su obsesión por "crear contenido" con la edición de Julio 'El Feroz' (GH 12), de la que fue expulsado tras decir que había que hacer más cosas para que les sacaran en el Debate, bajo la premisa de "atentar contra la esencia” y “desvirtuar el espíritu y los principios" de GH. ¿Será cuestión de tiempo ver a Suso en la calle?