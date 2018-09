La espantada de Oriana Marzoli de ‘GH VIP 6’ a tan solo 48 horas de entrar en la casa ha sido fuertemente criticada por los seguidores del reality. Nadie entiende como alguien que, supuestamente, llevaba tanto tiempo detrás del concurso, tire la toalla a la primera de cambio y sin ningún motivo aparente. Pese a que parecía que no iba a dar la cara, la concursante más ‘exprés’ de los programas de telerrealidad de nuestro país pisó el plató de ‘GH VIP 6: Límite 48 horas’ para dar sus explicaciones. La tensión se notaba en el ambiente y su recibimiento no fue especialmente caluroso…

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Telecinco

Nada más sentarse para hablar con Jorge Javier, el presentador le preguntó qué es lo que le había pasado. “No podía más. No entiendo por qué la gente está tan rabiosa”, decía la venezolana con un tono especialmente altivo. Fiel al argumento que ha dado desde que abandonara ‘GH’, ella dice estar sobrepasada y que los tres realities que ha hecho en ultramar, de una duración de seis meses cada uno, han acabado pasándole factura. “En total es como si hubiese hecho seis realities”, sentenció.

“La gente solo juzga el personaje público y no empatiza con el ser humano”, se lamentaba. “Me equivoqué por entrar en este momento, que no creo que sea el idóneo”. En ese momento, Jorge Javier aprovechó para decirle lo que pensaba: “¿Sabes qué? Me daba igual que vinieses esta noche o no. Ha llegado un momento contigo que me da igual todo y eso es malo para un presentador. Esto me parece un trámite que tengo que pasar”.

Telecinco

Tras poner un vídeo con los ‘mejores momentos’ de Oriana en los que tan solo se veía su entrada en la casa, Marzoli se descojonó. “No voy a pedir perdón. Si la cabeza no me da para más, ¿qué queréis que haga?”, se preguntaba. Jorge Javier le afeó su actitud de intentar negociar su estancia en el reality hasta el jueves si le quitaban la penalización económica. “Oriana, que sepas que se te va a cobrar”, dijo rotundo Jorge Javier.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Molesta porque el público aplaudiera, a Oriana tampoco le gustó los tweets que le pusieron de algunos seguidores del programa, en los que le reprochaban su actitud, llegando incluso uno a señalar que abandonaba el reality por uno novio ‘forrado’ al que conoce desde hace un mes. Ni corta ni perezosa, Oriana hasta llegó a meterse con el aspecto físico de uno de los tuiteros…

Telecinco

“Yo tan solo me arrepiento de entrar en un momento que a lo mejor no era el mío”, continuaba diciendo a modo de justificación. Además, explicó por qué había dejado de seguir en redes la cuenta oficial de ‘GH VIP’: “Creo que se están pasando un poquito. La persona que lleva las redes se ha puesto en mi contra… He pedido perdón, creo que es injusto el trato que se me está dando”. Para terminar, Jorge Javier se despidió de ella con un rotundo mensaje: “Esto que te voy a decir me da pena, pero hasta siempre”. ¿Volveremos a verla por Telecinco o desaparecerá para siempre?