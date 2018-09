El nuevo encontronazo entre Mónica Hoyos y Miriam Saavedra

La entrada de Miriam Saavedra ha trastocado de lleno el apacible concurso de Mónica Hoyos. Tras la batalla campal que vivieron el pasado domingo, Mónica no ha visto con buenos ojos que sus compañeros recibieran de forma tan amistosa a su archienemiga. Sin embargo, ha agradecido el apoyo a ultranza de Suso y Aramís. “El culpable de todo esto es Carlos”, comentó la bruja. “Tú eres el culpable, tú”, dijo la presentadora muy afectada y mirando a cámara. Mientras que la vidente le indicaba que la tenía para lo que quisiera, Suso recordó que con Miriam vivió un encontronazo fuera de la casa. “Yo no he saludado a Miriam Saavedra porque no soy un falso. Yo tuve un encontronazo con ella”, señaló.

Mónica no ha podido dejar de darle vueltas a la entrada de Miriam en la casa, teniendo que entrar en el confesionario para desahogarse y decirle a su familia que está bien. “Es complicado, me tengo que morder la lengua. Tengo el talento suficiente como para estar en cualquier sitio sin la necesidad de que me humillen de esta manera”, explicó ante el Súper. “Ella tiene un guion y está bien, pero que lo reconozca. Este es mi concurso. Voy a luchar con uñas y dientes […] No estoy dolida con ella, sino con Carlos por no parar ciertas cosas”.

Además, pide a sus aliados una cosa, que no hagan víctima a la última pareja de Carlos Lozano para que no pueda utilizar ese papel. El resto de los habitantes de la casa están divididos entre los que se han posicionado del lado del Mónica y los que quieren darle una oportunidad a su rival. “Me parece muy feo que por llegar más tarde se sienta incómoda”, reflexiona Makoke.

Por su parte, Miriam ha justificado su actitud del domingo asegurando que era algo que necesitaba soltar. “Mónica ha estado hablando de mí hasta el último segundo. ¿Ella quién es para decirme qué puedo decir y qué no? Todo esto la ha beneficiado. Llevaba años sin salir en televisión. Soy joven y yo veré la forma que tengo de hacer las cosas en mi vida”, señala. Pero ¿cómo cree que la han recibido sus compañeros? “Ha sido todo muy natural. No me he sentido rechazada por llegar después”.

En la gala de ‘GH VIP 6: Límite 48 horas’, Jorge Javier conectó con la casa y preguntó a Miriam si se dejaría peinar por Mónica. “Si nos dan baño, le hago coletas y dos trenzas”, contestó Hoyos. Aunque mucho más calmadas a la hora de dar sus argumentos, las dos ex de Carlos Lozano explicaron cómo se encontraban. ¿Podría Mónica protagonizar un acercamiento con Miriam? “Si tiene que ser, será, pero hoy no”, contestó la peruana. En ese momento, las dos comenzaron a echarse en cara mutuamente el haber hablado de ellas y de sus familias por los platós de televisión, iniciando un nuevo rifirrafe. ¿Y qué hacía El Koala mientras tanto? Pues partirse de la risa, algo que no sentó nada bien a Hoyos…

“Yo admito que muchas veces pierdo la compostura. Considero que se me ha hecho mucho daño. Yo no he parado esto antes, pero aquí lo único que estoy haciendo es intentar convivir”, apuntó Miriam. “Desde que he pisado la casa, he intentado evitarla. No quiero que volvamos a chocar de esa manera. Pero si me busca, me encuentra”.

¿Y qué piensa Carlos Lozano de todo esto? Pues que no se va a posicionar del lado de ninguna. “Lo que no saben ellas es el final del culebrón. Miriam es una mentirosa. El último día antes de entrar me mandó un mensaje diciendo que me amaba y me quería. Las dos están mintiendo mucho y se les caerá la cara de la vergüenza cuando vean las pruebas”, sentenció desde el plató.