Desde que se conociera la noticia de su separación, Makoke está en sus horas más bajas. La empresaria, ex modelo y ahora también gran hermana está intentando remontar con su paso por la casa de GH VIP 6, donde está conociendo a gente mientras vive el día a día tratando de despejar la mente de todo lo que ocurre de puertas para afuera. Sin embargo, Makoke ha vivido un bajón importante este lunes por algo que ha recordado con ternura... pero también con dolor: su boda con Kiko Matamoros hace dos años, y es que este lunes, cuando entonces se vestía de blanco para ir hacia el altar, se encontraba en su cama de GH VIP llorando y recordando tiempos mejores.

Mediaset

Makoke aprovechaba un momento de soledad en el dormitorio para derramar las lágrimas por el que ha sido el amor de su vida y al que, con todo el dolor, decidió dejar después de que le llegaran varias informaciones, que apuntaban a las infidelidades de Kiko Matamoros (y que más tarde él confirmaría en televisión). Por eso, Makoke está deseando pasar página, pero el duelo por una ruptura lo tiene que pasar igual, con el hándicap de que ella lo está pasando en público ante toda España.

Era Aurah Ruiz la primera en hablar con ella al verla tan triste, y aunque su comentario podría no ser del todo políticamente correcto en esa situación ("Es que es mucho tiempo y desde fuera parecía que ibais a estar toda la vida juntos", le dijo la ex viceversa), Makoke consiguió relajarse un poco, para acabar diciendo que de reconciliación, nada: "Yo no quiero volver".

Mediaset

Más tarde, en el Confesionario, Makoke se sinceró del todo con el Súper, y aclaró que todo lo que está viviendo ahora le parece irreal, ya que hace 2 años, cuando se estaba vistiendo de blanco para ir al altar, creía tener la vida encarrilada junto a Kiko Matamoros... pero el destino ha querido darle a la vida de la empresaria varias vueltas de campana. ¿Conseguirá reponerse para disfrutar lo que le quede de concurso?

