Si Mónica Hoyos pone un circo, le crecen los enanos, y es que la ex mujer de Carlos Lozano cree ¡que todo el mundo está en su contra! Por todos es conocido su mal rollo con Miriam Saavedra (última novia de Carlos con la que ha tenido unos rifirrafes de aúpa de plató en plató), y ahora que se han tenido que ver las caras y hasta convivir en la Casa de GH VIP 6, las chispas saltan cada dos por tres. De hecho, su guerra diaria consiste básicamente en no matarse mutuamente, pero es que ahora a Mónica le ha salido un nuevo frente que nadie se esperaba... ¡y no es otro que El Koala!

Mediaset

El cantante rústico parecía ser el bonachón del grupo, pero la peruana ha descubierto una faceta suya que no le gusta nada... o eso cree ella, porque durante el enésimo enfrentamiento de Mónica y Miriam, a él no se le ocurrió mejor idea que echarse a reír... lo que molestó a Mónica hasta el punto de ponerle a parir por delante y por detrás. "Has estado humillándome, despreciándome, hablando de mi familia, hablando de mí... y lo hemos visto todos...", le reprochaba a Miriam, hasta que se cortaba a sí misma al escuchar una risotada: "No sé de qué te ríes, Koala".

A pesar de que el artista pedía perdón y de que Darek salía en su defensa autoinculpándose de la risa nerviosa del Koala, Mónica no se echaba atrás: "Si te vas a reír, te pediría que lo hicieras desde otro punto de vista, porque alguna cosas han sido por mi hija y por cosas familiares. Pero bueno, haz lo que consideres", señalaba antes de decirle a Aurah Ruiz que en el fondo creía que lo había hecho a posta: "Sí, sí. Para ver si la gente le aplaude. Es más listo que el hambre".



Mediaset

El Koala, viendo la que se había formado, quiso arreglarlo, ya que él confesaba poco antes que no quería malos rollos con nadie: "Perdona Mónica, que se me ha escapado la risa. Te ha sentado como un tiro, lo sé". "Estaba expresándome de una forma 'encendida', y claro... Pero bueno, que no pasa nada", respondía ella... pero aunque por delante parecía satisfecha, por detrás seguía erre que erre. ¿Se la habrá jurado ahora también al cantante de 'Opá' para quitárselo de encima? ¿Creéis que tiene razón o que su reacción ha sido desproporcionada?