Ángel Garó está un poco hasta el moño del desorden constante en la cocina. El humorista acepta de buen grado ser el encargado de cocinar y fregar los platos, pero hasta cierto punto. Aprovechando que estaban todos sentados a la mesa, les pidió a sus compañeros que enjuagaran un poco aquello que ensuciaran, pero sin fregarlo, que de eso ya se encargaba él. “Que dejéis todo limpio, ¡leche!”, dijo visiblemente enfadado. Ante esto, muchos no entendían su malestar y señalaron que lo más fácil sería que cada uno se fregara lo suyo.

Telecinco

Pero no, Ángel quiere seguir haciéndolo él y tiene la sensación de que siempre que les dice esto hable con “piedras”. “¡Esto es agotador! ¡Entramos siempre en bucle!”, se lamentó. Muchos de sus compañeros seguían sin entender sus argumentos, siendo Suso el más crítico con él: "Parece que estás hablando con un parvulario… A mí esta tensión todos los días, no puedo con ella. Tío, si ves que me sangra la oreja, para. Ya lo has dicho, si ves que alguien no lo hace, para eso tienes las nominaciones… Un día vale, pero yo no soy un niño chico, hago las cosas, pero que no me hablen así, que al final salto".

Ángel decidió abandonar la conversación de malas maneras, lo que hizo que Suso siguiera enfadado por las formas. “A mí no me grita ni Dios. Parece que tengamos miedo de decirle que se calle la puta boca”, les recriminó a sus compañeros, puesto que muchos se quedaron callados durante la discusión.

Telecinco

Cuando parecía que el tema estaba finiquitado, Aramís decidió convocar una ‘reunión de urgencia’ para leerle la cartilla a sus compañeros. “No me voy a mover de aquí hasta que vengan todos a la cocina”, sentenció. Según la bruja, entre todos le habían faltado el respeto al humorista, por lo que “exigía” que le pidieran disculpas. Al escuchar la orden del día, Suso pasó del tema y abandonó el corrillo para seguir con sus asuntos, lo que provocó las iras de la vidente. “¡Suso, ven aquí ahora mismo!”, dijo entre gritos. “¡Una mierda!”, replicó desde el jardín.

"Si Ángel pide que se metan los platos en el caldero de enjuagar, que se le respete, que es su espacio y ya está", reflexionó Tony para calmar los humos. Pero claro, Aramís estaba muy molesta con Suso: "A mí nadie me manda a la mierda”. Por su parte, Makoke también se encaró con Aramís al no entender sus exigencias. “Yo le pediré disculpas si me da la gana”, indicó. “Tú no puedes exigir a la gente que haga algo que no le salga del corazón”.

Telecinco

En la gala del jueves, Jorge Javier conectó con la casa para hablar de la tensión que se vivió por el tema de la cocina. “De buena mañana me pareció fuera de lugar. El silencio de mis compañeros me molestó. Tenemos que decir lo que pensamos”, explicó Suso. Por su parte, Ángel aseguraba que las cosas no habían sucedido tal y como se recogía en el vídeo: “Lo que habéis puesto es un montaje. No fue por eso por lo que estalló todo”.

Mientras que Makoke aseguraba que no pensaba que el humorista quisiera que nadie se disculpara, Suso quiso aclarar que le había pedido disculpas tanto a Ángel como Aramís. “Jamás voy a atender a alguien si lo hace a gritos”, puntualizó. En ese momento, Aramís aseguró que Suso había llamado “puta loca” a Garó, algo que el ex de Sofía Suescun negaba.

Telecinco

“Por ahí no vayas, no aproveches que estamos en directo para decir eso. Eso te lo has inventado y lo que estás haciendo es una cerdada”, dijo visiblemente enfadado. Aunque Ángel apuntó que le daba igual si lo había dicho, porque siempre están haciendo bromas de ese tipo, Aramís seguía con la suya. Al final, tuvo que intervenir la directora del programa para decirle a Jorge Javier que lo que Suso había dicho era “cállate la puta boca”. ¡Menuda manera tiene la amante de Obama de liarla!

Durante la bronca, Miriam también acabó pillando por no abrir la boca. Mónica comentó la jugada y aseguró a algunos de sus compañeros que su archienemiga les había tildado de ‘desconsiderados’. “Desde que ha llegado Maléfica aquí está pasando algo”, afirmó Hoyos. “Ha dicho que somos unos desconsiderados desagradecidos”. Palabras que en el directo Saavedra negó haber dicho, aunque Aurah entró para apuntar que ella sí que las había escuchado. "Mónica es una metemierda", aseguró Miriam. ¡Madre mía, que de sí puede dar una discusión por la cocina!