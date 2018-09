Isa Pantoja está en un mar de dudas. La concursante de ‘GH VIP 6’ no tiene muy clara su relación con Omar Montes, el cantante con el que lleva saliendo desde hace un par de meses. Por si fuera poco, su tonteo con Asraf Beno no deja de ir en aumento. Tanto es así, que ya lo considera su “nuevo mejor amigo”. “Yo creo que este quiere de suegra a la Pantoja”, comenta Makoke delante de Ángel Garó. Y es que casi todos sus compañeros están de acuerdo en que el Míster Universo va detrás de ella, aunque no saben bien si es porque verdaderamente le gusta o por interés…

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Telecinco

Durante una conversación en la habitación, Aramís, Miriam y Aurah aprovecharon para advertirle a Chabelita de que tenga cuidado con él. “El loco esté va a intentar meterte algo. Parece que te está complaciendo, que te busque por ti”, le dijo la bruja mientras que Chabelita no podía contener la risa tonta. En ese momento apareció Asraf y la hija de Isabel Pantoja decidió marcharse. “No la dejas vivir”, le dijo Aramís al Míster. “No la utilices. Estás muy pendiente de ella”. Sin embargo, el joven asegura que tan solo son amigos…

“Tengo muy claro que la persona que yo quiero está fuera y tengo sentimientos por ella. No me planteo que yo vaya a tener algo aquí. Que se quede tranquilo porque no va por ahí la cosa”, apuntó Chabelita en el confesionario y dirigiéndose a Omar. Además, aprovechó para comentar los sentimientos que despierta en Asraf: “Es verdad que cada día me llevo mejor con él. Sobre todo, las chicas me han dicho que se nota que le gusto. Me he quedado un poco rallada. No creo que él vaya buscando nada”.

Telecinco

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Por si fuera poco, una predicción de Aramís Fuster ha hecho que a Isa se le remuevan los sentimientos. “Va a haber un enfriamiento de lo que estáis teniendo. Yo creo que no es la persona adecuada para ti. Puedes tener una ilusión, sexo o lo que quieras, pero para nada pienses que vas a tener un largo futuro con este señor”, le dijo la vidente, provocando las lágrimas de la joven.

“Pienso que Aramís tiene razón. Yo creo mucho en estas cosas y no estamos hechos el uno para el otro. Creo que lo mejor es estar separados”, explicó Chabelita en la intimidad del confesionario. “Estoy preocupada. Yo ya sabía que la relación no tenía futuro. Lo que pasa es que le quiero muchísimo. Así como así, no puedo desprenderme de una persona Me siento culpable de haber venido. Si hubiera evitado venir aquí, a lo mejor hubiéramos seguido estando bien”.

Y es que Chabelita está rallada por la supuesta infidelidad de su novio, quien fue acusado en ‘Sálvame’ por una chica de haber mantenido relaciones sexuales con ella en un hotel. De hecho, ella está convencida de que le ha sido desleal. “Yo creo que me ha puesto los cuernos y punto”, sentencia. “Lo recuerdo con mucho rencor, pero en el fondo le perdono. Es la primera persona a la que le perdono una cosa de estas”.