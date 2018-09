Techi Cabrera se ha cubierto de gloria estos últimos días en la Casa de GH VIP 6. La gran hermana llegó a la Casa como protagonista de uno de los encontronazos más sonados de la televisión en los últimos tiempos: el suyo con Chabelita (su ex cuñada). Sin embargo, ambas decidieron dejar sus rifirrafes atrás, empezar de cero como dos personas civilizadas e incluso crear una amistad que nos da hasta miedito. Sin embargo, Techi ha tirado por la borda todo ese buen rollo por, hablando en plata, un "polvete". ¿El motivo? Quiere tener más que amistad con otro de sus compañeros, y para ello ¡ha dejado a su novio (o lo que sea) en directo!

Bien es cierto que los grandes hermanos siempre han acusado una falta de cariño de sus seres queridos cuando están encerrados en Guadalix, e intentan suplirlo de la mejor manera que pueden. Sin embargo, Techi ha decidido tirar 'all the way' (que se ha pasado cinco pueblos y medio, vaya), y ha ido hasta el final con sus palabras: "Alejandro, cariño, sé que estoy con tu camiseta y todo... pero tengo un 'tol lío' en la cabeza que alucinas. Sé que me habrás dejado. Vamos a hacer un 'pause' y, si cuando salga de aquí quieres ir a buscarme al plató, si te quedan ganas, pues vuelve. No pasa nada, Alejandro. Un besito y que te quiero, gordi". ¡Con todo su co*o gordo!

El calentamiento empezaba cuando ambos, aprovechándose de ese buen rollito que han tenido desde el principio, se acostaban juntos en la misma cama y bromeaban sobre si besarse o no: "No te doy un beso ni para atrás", decía ella entre risas... mientras le acariciaba a él la cara y las manos.

Eso sí, ella luego se aseguraba de dejar las cosas claras en el Confesionario 8algo que no se ha tragado ni ella misma): "No quiero que se malinterprete, pero Tony me aporta ciertas cosas en un momento de falta de cariño. Obviamente me atrae. A veces le miro y digo 'uff, le comería los morros, pero bien'. No sé ni lo que quiero. Tengo un lío... me dijo 'la persona' que si me abrazaba o dormía con algún chico, que me diese por dejada. ¿No me puedo enterar de si la persona de fuera me ha dejado, no?", señalaba, para luego escudarse en eso: "Yo no he hecho nada, pero a saber el cerdo que ha hecho él por ahí...".

Por su parte, el otro en discordia, Tony, parecía ser el más coherente... pero al fin y al cabo él no tiene la culpa de que Techi haya decidido hacer lo que ha hecho: "El acercamiento con Techi me da pena por su chico. No me gusta hacer sufrir a las personas. Y en cierto modo estoy implicado, y me sabe mal, pero la que debería dar respeto y amor es ella, pero si permite este acercamiento, mucho sentimiento fuerte hacia él no debe de tener...".