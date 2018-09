La hija de Isabel Pantoja ha llegado como un huracán a la Casa de GH VIP 6. Sin embargo, a pesar de que esperábamos que fuera de fuerza 5, ha tocado Guadalix con fuerza 1, y es que esperábamos que su entrada, que llegaba "engordada" con la noticia de su caché y de su reencuentro con Techi Cabrera, fuera algo más 'escandalosa'. Chabelita, sin embargo, se lo está tomando con calma, pero se las ha apañado para ser noticia casi desde el primer día, en concreto por su nueva amistad con Techi, su acercamiento a Asraf Beno, su aclaración de que entra en la casa "soltera", sus batallitas con su madre y Dulce o la última: que se encontró con el fantasma de Paquirri.

Precisamente una de esas cosas es la que podría traerle problemas: su afirmación de que entra en la Casa soltera, y es que, según ella, aunque tenía una relación muy cercana con el cantante Omar Montes, como llevaban tiempo sin hablar antes de que entrara en la Casa, ¡ha decidido que su amigo especial ya no lo era tanto! ¿Irá Omar a Guadalix para ponerle los puntos sobre las íes?

Pues parece que está a un paso de entrar. Y es que todo podría ser, ya que su relación con Isa pende de un hilo. ¡Ahora que ha conseguido pasearse por los platós 'como Pedro por su casa' y que la prensa le persiga! Omar, todo sea dicho, es carne de reality, y estamos seguros de que su entrada pondría la Casa patas arriba: animaría el cotarro con su música, sería una percha perfecta para animar a Isa a dar más juego en el reality... e incluso sus discusiones de enamorados (todos discutimos... y quien diga que no, miente como un bellaco) nos darían salseo del bueno. ¿O entrará directamente para finiquitar su relación en vivo y en directo?

Recordemos que Chabelita dejó claro esta semana, tras una predicción de Aramís, que cree que es mejor estar separada de Omar: "Estoy preocupada. Yo ya sabía que la relación no tenía futuro. Lo que pasa es que le quiero muchísimo", señalaba, y añadía: "Yo creo que me ha puesto los cuernos y punto". ¿Querrá Omar, por otro lado, arreglar las cosas yendo a GH VIP 6? Desde luego, contenido, como dice Suso, no nos iba a faltar...

A la que no sabemos si le hará mucha gracia es a Isabel Pantoja (madre): la tonadillera no parece tragar mucho a su nuevo yerno, aunque está contenta con que su pequeña del alma esté encerrada en Guadalix, porque así sabe que está cuidada y controlada (y no tiene más que conectarse al canal 24 horas para saber que Isa está bien), así que si Omar entra para dejar a Chabelita, la cantante, al menos, mataría dos pájaros de un tiro. ¿Quién le iba a decir a ella que 'GH VIP 6' le traería más alegrías que penas?