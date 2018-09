Nadie puede negar que Dariusz Miroslaw, más conocido como Darek, está bueno hasta decir basta. Desde su salto a la popularidad, tras su sonada relación con Ana Obregón, el polaco levanta pasiones allá donde va. Y es que, pese al paso del tiempo, aparte de ser guapo y atesorar unas facciones dignas de una escultura clásica, tiene un cuerpazo de impresión, contando con unos abdominales que parecen cincelados por el mismísimo Miguel Ángel. Visto el panorama, es lógico que sus compañeras en ‘GH VIP’ estén algo revolucionadas con la presencia del polaco en la Casa… ¡y hasta uno de sus compañeros no le haría ascos a tener un meneo con él!

Decir que las chicas babean por Darek es quedarse corto, y la verdad, no las culpamos por ello. Hay que entender que todavía hace mucho calor y de nada ayuda a acabar con el caldeado ambiente que el subcampeón de fitness tenga que ducharse en el jardín con una manguera y a la vista de todos. “Lo mejor es tener a la vista a Darek”, sentencia Makoke. “Darek, báilanos un poco o algo”, suplica una acalorada Mónica Hoyos.

Además, parece que el ‘VIP’ cuenta con una buena herramienta… “Sin querer lo han visto desnudo y me han dicho que no veas lo que tiene. ‘Tiburón’, ‘tiburón’”, confiesa Techi al resto de sus compañeras. A primera vista, el único ‘pero’ que le encontramos es que tiene novia desde hace tres años, aunque no vive con ella. “Eso está bien, me parece perfecto. Gracias a eso las relaciones duran”, le hace saber Aurah Ruiz, quien tiene una teoría que parece que todos comparten.

“Es como un dios. Yo creo que todas las chicas se podrían liar con él. Hasta los chicos”, dijo la ex de Jesé Rodríguez durante una conversación en la habitación. “Yo también”, replicó Suso, quien parece que también ha quedado prendado de sus encantos...

¿Tendrá algún defecto el galante caballero? Pues parece que no. Tanto es así, que además sabe cantar, lo que le convierten en un auténtico deleite para los oídos (y la vista) de Aramís Fuster. La bruja predice que Darek tendrá todos los hijos que quiera. “Tantos como disponga porque quién se va a negar. Yo me ofrezco, pido la vez”, bromeó la catalana. “Darek, tu novia se va a quedar sin novio. Que lo sepa, ¡voy a por ti!”, advierte sin miramientos. Por su parte, Miriam Saavedra ya ha confesado que el polaco es el que más le gusta de sus compañeros…