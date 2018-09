Lleva a penas una semana dentro de la casa, y Miriam Saavedra ya ha protagonizado casi todas las broncas de este 'GH VIP', es que claro, esas dotes suyas para las telenovelas tenían que salir a la luz. Si nada más poner un pie en Guadalix se convirtió en la reina del drama a gritos contra Mónica Hoyos, y lo cierto es que con el paso de los días las aguas no se han calmado... Las nominaciones dejaron ver que Miriam no ha sido demasiado bien recibida entre los habitantes de la casa y la cosa acabó en lágrimas. Y es que parece que Mónica no es la única que no traga a la peruana... Ni Suso ni Aurah (entre otros) soportan a la joven, y la guerra ha estallado. Esta vez le ha tocado a Aurah Ruiz sacar las uñas contra ella, y se han dicho de todo... ¡Menos 'bonita'!

Han protagonizado una monumental bronca con gritos incluidos... Mientras Aurah pedía a Miriam que se acercase al salón para hablar con ella, la peruana ya empezaba a meter cizaña; "Venga usted señora si me necesita, venga usted mi amor, a mi usted ni me importa", y claro, ese "mi amor" irónico, ese "señora" y ese "usted" no han sentado nada bien a Aurah, que no ha dudado en acercarse a donde Miriam estaba, con muy mal genio, y decirle cuatro cosas.

"No me vuelvas a faltar al respeto", le ha soltado la 'viceversa' delante de todos y con un gesto más que enfadado (dedito amenazante arriba). Y Miriam, ni corta ni perezosa, le ha contestado que ella la puede llamar "mamarracha" cuando le de la gana... ¡Qué fuerte! Y se excusa en que ella hace "lo que me da la real gana", así que Aurah ha estallado; "¡No me grites, loca!".

"Lo que quiere es dar pena, quiere quedar como la buena y no se puede así", confesaba Aurah tras el broncote... ¡La que se ha liado, y lo que queda...!