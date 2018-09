El acercamiento entre Techi y Tony ha sido más que evidente en los últimos días. Los concursantes de 'GH VIP 6' duermen juntos, se dan mimos, bromean… Tanto que hasta Techi se atrevió a mirar a cámara y dejar a su novio sin ningún pudor; "Alejandro, cariño, sé que estoy con tu camiseta y todo... pero tengo 'tol lío' en la cabeza que alucinas. Sé que me habrás dejado. Vamos a hacer un 'pause' y, si cuando salga de aquí quieres ir a buscarme al plató, si te quedan ganas, pues vuelve. No pasa nada, Alejandro. Un besito y que te quiero, gordi", le soltaba así, sin anestesia. Y todo para liarse, sin remordimientos, con Tony Spina.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Sin embargo la cosa con el chico 'reality' no ha salido nada bien... Hace unos días ella aprovechó un momento de intimidad para sincerarse: "Me atraes, pero no hablas nada conmigo. No te acercas a mí y hablas más con las otras chicas que conmigo. Si no me meto conmigo en la cama, tú no lo haces... No te veo nada de interés. No sé nada de ti. Pareces tú la chica y yo el chico. No me gusta perder el tiempo... Yo ya he dejado a mi novio". ¿Cómo reaccionó Tony? El italiano se excusó y alegó que cuando llega a la cama se encuentra cansado y quiere dormir, que quiere ir poco a poco con ella y que hay que dejar "que las cosas fluyan": "No estoy predispuesto 100%", añadía. Además, confesó no estar receptivo a los besos y que prefiere las caricias. Después ella le muerde y él no se lo toma nada bien: "Me has hecho daño y si me das besos, no me duermo....¡Respeta!", le decía con cierto agobio. "Eres un quejica...Es como besar a una pared...Voy a quedar como una arrastrada", se lamentaba ella mientras se iba a su cama.

Así que como este puede ser el final de su "relación", no ha tenido reparos y ahora... ¡Quiere volver con su novio! Después de liar la que ha liado, y sin saberlo, haber provocado un cabreo monumental de su novio, tiene el valor de decirle a su amiga Chabelita que si este jueves es la expulsada, busque a su chico fuera. Le ha pedido que le deje claro que todo ha sido "un papelón" y que no ha habido nada entre Tony y ella. ¡Qué fuerte! ¿Cómo reaccionará Tony? ¿Y su novio? ¿Supondrá esto un recelo hacia Techi entre la audiencia? Seguro que no pasa inadvertido...