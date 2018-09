Omar Montes, el novio de Chabelita del que tanto se está hablando, visitó el plató del debate de ‘GH VIP’ para hablar de la relación que mantiene con la hija de Isabel Pantoja y explicar cómo le está sentando el tonteo que se trae entre manos la joven con Asraf Beno. Nada más sentarse a hablar con Sandra Barneda, la presentadora le preguntó cuánto tiempo lleva de relación con Chabelita, ya que él dice una fecha y ella otra. “Ahora mismo serían cinco meses”, afirmó. De ser cierto, se confirmaría que Isa Pantoja comenzó a salir con él cuando todavía estaba con Alberto Isla. “Hablábamos y nos estábamos conociendo”, matizó.

Lo que sí tiene claro es que, pese a todo lo que se ha dicho, no le ha sido infiel a Chabelita con la famosa rubia que, supuestamente, le visitó en una habitación de hotel. Sin embargo, la concursante de ‘GH VIP’ no lo tiene tan claro y no deja de decir dentro de la Casa lo mal que lo está pasando por haberle perdonado la infidelidad.

El cantante, con serias dificultades para desarrollar sus argumentos, no dudó en alabar la belleza de Sandra Barneda, quien no sabía muy bien dónde meterse. “Tienes unos ojos muy bonitos”, señaló. Con la que también tuvo su momento de tensión fue con Ylenia, dejando caer que habían tenido en el pasado más que palabras… “El puesto oficial de cornudo de España se lo vas a quitar a tu amigo Rafa Mora”, sentenció Ylenia, negando en todo momento que hubiera tenido algo con él.

Montes pudo ver un vídeo en el que Chabelita hablaba de su relación de ‘amistad’ con Asraf y en el que aseguraba que no quería permitirse sentir algo más por el Míster Universo. “Se le está yendo de las manos. Estoy un poco nervioso y dolido”, indicó. “Si tú has estado conviviendo con una persona cuatro meses tienes que entender que estas imágenes no sean de mi agrado”, reflexionó. Después se enfrentó a otro vídeo en el que Asraf y Chabelita, entre arrumacos y abrazos, duermen juntos tras disfrutar de una fiesta hawaiana.

Nervioso, Omar tuvo que volver a llamar a Sandra Barneda para que le acompañara a la hora de expresar lo que pensaba, llegando incluso a darle un abrazo. “Te me has ido y se me ha ido un pilar muy importante”, explicó antes de decir lo que pensaba: “Lo que yo veo es que nadie se pone en mi situación. La forma que yo tengo de hablar a la gente le hace gracia y yo no estoy de broma… Me parece una falta de respeto tremenda. A nadie le gustaría ver en la tele esto. A nadie le gustaría ver a su chica en la cama con otro hombre”.

“No creo que sea machista decir que no me gusta ver a mi chica debajo de las sábanas con otro chico. Se está riendo de mí… Si quiere dar juego en la casa, que haga sus labores, que cuente un chiste, que se ría”, continuó diciendo.

Aunque aseguró que para él los Pantoja son unos “soles”, Anabel Pantoja aprovechó para recordarle que su prima le había perdonado ya una infidelidad. “Entiendo que te expreses así viendo a tu chica con otro en la cama. Me parece muy fuerte que te pongas así cuando sabes que le has faltado el respeto a mi prima. Vosotros dos habéis llegado a un acuerdo”, le indicó la prima de la concursante.

Por el momento, el cantante asegura que hasta que no hable con Chabelita no podrá tomar una decisión de si sigue con ella o si no. Por su parte, la hija de la tonadillera ha confesado dentro de la Casa que entiende que su novio esté rabioso. “Sé que no le estará gustando mi acercamiento con Asraf. Cuando tenga otros sentimientos, vendré aquí, miraré a la cámara y le diré lo que le tenga que decir”, aseguró en el confesionario.

“Para no quedar mal en la tele, me deja de infiel para ella poder hacer algo con el muchacho”, apuntó Omar. Ante sus palabras, Sandra Barneda le preguntó si le diría lo mismo a la cara y le hizo una propuesta que no pudo rechazar: “Te voy a dar una hora. Vas a estar solo con ella y tienes que entrar mañana. Entrarás en el ‘Última hora’ de Lara Álvarez”. ¿Sería capaz de dejarla en directo? “Yo tengo cojones para eso y para más”, sentenció.

Antes de terminar su entrevista, volvió a protagonizar un enganchón con Ylenia. “Tú no me mereciste y por eso se te pasó tu tren. Sé que estás despechada. No te hagas la loca”, le espetó en su cara. “En tu vida, ¡con la cara esa que tienes! ¡Orco!”, replicó muy finamente la de Benidorm. “Eso no es lo que me decías... Tú tampoco estás para tirar cohetes”, matizó Montes.