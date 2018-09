Miriam Saavedra se ha enfrentado a todos sus compañeros tras su nominación masiva en la gala del pasado jueves. La ex de Carlos Lozano no entiende la inquina que le tienen sus compañeros. Tanto es así, que se ha enfrentado a Aurah Ruiz, Techi, Suso y Tony Spina a costa de la nominación. Además, se ha sentido especialmente dolida por los puntos que le dieron sus dos grandes apoyos dentro de la Casa: Aramís Fuster e Isa Pantoja. “Me sorprendió un montón. Porque viviendo de ti, no me lo esperaba… Me refugié en ti”, le recriminaba la peruana a la bruja mientras lloraba sin consuelo. Por su parte, Aramís le dijo que se estaba dando cuenta de que Mónica Hoyos tiene dos caras: “Sin cámaras es una persona y con cámaras es otra”.

Mientras ordeñaban a las cabras en el jardín, Miriam se enzarzó con Suso y le llamó “chulo de mierda”. Ante sus palabras, Tony Spina llamó “bruja” a su compañera y Techi se metió para defender a sus amigos. “Entrometida”, “patética” o “desubicada” fueron algunos de los objetivos con los que Saavedra arremetió contra la ex de Kiko Rivera, quien replicó llamando a su nueva enemiga “pajarraca”. “Lo que no voy a hacer es quedarme callada y dejar que un chulo de miércoles me falte el respeto”, explicaba la peruana en el confesionario.

Durante una apacible conversación en el jardín, Techi aprovechó para lanzarle un dardo envenenado a Miriam. “Lo tuyo con Carlos Lozano… ¿Eso es amor a primera vista o a primera visa?”, preguntó maliciosamente. “Fue amor a primera vista. El día que te pase me comprenderás”, contestó sin entrar al trapo. En ese momento, Mónica aprovechó para señalar que Miriam ya conocía el trabajo en televisión del presentador.

“Yo no lo conocía. No tenía experiencia en la tele. Tan solo había hecho trabajos puntuales”, replicó Saavedra. Ante la insistencia de su enemiga de que sí lo conocía, Miriam siguió con su discurso: “Cuando yo empecé la relación con él, ya no tenía programa”. Suso también le preguntó por qué había ido a la tele para dejar a Carlos en directo.

“Nosotros ya lo habíamos dejado y él me dijo que o lo decía yo o lo decía él”, aseguró la peruana. En ese momento, Mónica estalló y se puso en pie para increpar a su enemiga. “¡Por eso voy a un programa a dejar a mi novio por pasta! Es muy normal que la gente vaya a los programas de televisión a dejar al amor de su vida en directo. Realmente eres una ‘buena’ persona”, sentenció. “Mejores cosas he hecho por él que tú, que eres la madre de su hija”, replicó Miriam.

En la cocina, Mónica se lamentó de la imagen que estaba dando Miriam de Carlos: “Esta lo está dejando como si fuera un muerto de hambre. Una mentira tan grande delante de mi cara me supera. Sobre todo, porque es el padre de mi hija. ¿Me estás diciendo que Carlos ha hecho un montaje contigo para que tú te sientes ahí? ¡Mientes!”.

La bronca con Miriam afecta tanto a Mónica que llega a plantearse dejar el concurso. “Quiero estar en otro sitio. Con la presión de una persona que no deja de buscarme, supongo que hoy me he desordenado. Eso afecta a mi estado de ánimo. Estoy agobiada… quiero salir. Estoy aguantando y a lo mejor eso hace que esté así”, aseguró en el confesionario. Por su parte, en el plató del debate, Belén Esteban no dudó en defender a Miriam del ataque de Techi: “El comentario de Techi de la visa… ¡Más vale que nos callemos! ¡Cada uno se acuesta con quién le da la gana!”.