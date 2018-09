El hecho de que los habitantes de ‘GH VIP’ tengan un ordenador y puedan escribir mensajes a sus seres queridos no ha hecho más que remover los sentimientos de Makoke. Tras indicarles a sus hijos que está bien y que los lleva siempre en su corazón, la ex de Kiko Matamoros se ha derrumbado en el confesionario. “No quería escribirles, pero claro, me he puesto y cada vez que me acuerdo de ellos me pongo a llorar. Desde que está el ordenador no he querido escribirles por esto. Los echo de menos. Tengo unos hijos maravillosos. Anita me ha animado muchísimo, es una crack. Se parece a Kiko, pero en rubia”, señaló visiblemente emocionada.

A su vez, Aramís Fuster también ha hablado delante del Súper de la reciente separación de su compañera y el colaborador de ‘Sálvame’, no creyéndose del todo toda esta historia: “Me sorprende gratamente la forma con la que Makoke está afrontando su problema. Está poniendo todos sus mecanismos a pesar de que yo no me creo esta historia. A estas alturas de la pareja, una infidelidad como la que ha podido tener, pues no sé yo si creérmelo…”.

Y es que, aunque intente pasar página, Makoke no consigue quitarse de la cabeza su ruptura con el colaborador tras 20 años de relación. “Le querré siempre. En esta vida mi prioridad es mi hija. Que sufra lo menos posible, aunque sea por todo el amor que nos hemos tenido”, asegura la exazafata. “Yo creo que él quiere venir a verme. Y no, yo no quiero que venga. Yo no voy a volver con él”, le explicaba entre susurros a Aurah Ruiz durante una conversación nocturna. “Si viene, lo vería, pero no quiero verlo. Yo ahora estoy fuerte. Lo he pasado muy mal”.

Kiko Matamoros, presente en el plató del debate del reality, tuvo la oportunidad de opinar sobre las palabras de su ex. “Me parece bien, me parece lo cabal. Por mi parte, lo cabal sería no aparecer por allí. Lo único que podría es desestabilizarla y crearle un problema para su concurso y su estabilidad emocional”, señaló con los ojos vidriosos de la emoción. “No es fácil, es duro, pero yo la quiero muchísimo. Han sido 20 años de mi vida con ella, con nuestras cosas, como todas las parejas, pero nos hemos querido mucho. Tenemos una hija de 18 años y debemos intentar hacerle las cosas lo más llevadero posible”.

“Sé que Makoke lo ha pasado mal, aunque dentro de esa circunstancia la veo bien. Creo que es positivo que esté ahí. Así se evita escuchar muchas cosas que se están diciendo y no son ciertas”, continuó explicando. Y es que mucha gente cree que su divorcio es tan solo un paripé para hacer caja… “Hay mucho Aramís por ahí. También decían que nos íbamos a hacer muchas exclusivas… De verdad, creo que, si a mí no me lo quieren tener, a Makoke le deben un respeto. Es una mujer honesta”, sentenció.

Makoke está sobrellevando su divorcio como puede, pero ¿cómo se encuentra el ‘defensor de la audiencia’ de ‘Sálvame’? “Yo también estoy fuerte. Hay momentos que estoy mejor, otros peor. Honestamente, pensaba que me iba a costar más trabajo asumir mi nueva situación”, confesó. Eso sí, esto no quiere decir que albergue ninguna esperanza de volver con ella: “Está completamente acabado. No hay posibilidad de retorno. Eso sería alimentar una posibilidad que nos haría daño a los dos. La vida son ciclos”.