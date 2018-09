Durante las nominaciones del pasado jueves en ‘GH VIP 6’ se vivió un momento de tensión entre Suso y Techi. La ex de Alberto Isla y Kiko Rivera no esperaba que su compañero le diera dos puntos y más con el pretexto de que no soportaba que se pasara el día hablando de “tíos y sexo”. Tras dejar intuir, en pocas palabras, que su compañera era un poco “fresca”, siguió arremetiendo contra ella y puso en duda los intereses de su sorprendente acercamiento a Isa Pantoja, algo que terminó provocando las lágrimas de Techi. “Tan solo quieres sonsacarle cosas”, sentenció el que fuera concursante de ‘GH 16’. Pero ¿qué pasó en los momentos posteriores a la discusión?

Suso quiso hablar con Chabelita en el jardín para ponerla en sobreaviso de las verdaderas intenciones de su amiga. “No sé por qué, pero no me la creo. Ojalá que me llames con los años y me digas que me he equivocado. Le pediría perdón […] ¿Por qué remueve todo el rato la misma historia? ¿Para generar contenido al lado tuyo?”, le indicó. “A lo mejor es que la quiero mucho, pero yo no he visto en ningún momento que ella me haga una entrevista”, contestó la hija de Isabel Pantoja.

Después, Isa fue corriendo a hablar con Techi y contarle la conversación que había tenido con Suso. La joven explicó que es consciente de que a veces hablan del tema de su hermano y Alberto, pero que es algo que sale de manera natural entre las dos. “Sinceramente, yo creo que esas cosas habría que dejarlas aparte”, reflexionó sobre las acusaciones de Suso. “Para mí, no me haces la pelota. Yo cuando estoy con una persona, en plan como estoy contigo por mucho que tú me vayas a preguntar y tú me digas, a lo mejor estoy ciega, pero no veo más allá. Yo te quiero a ti y punto”.

“Me ha molestado porque le había cogido aprecio de verdad. Pensaba que era un apoyo. ¿Por qué ha aprovechado el directo de la gala para decirlo?”, se preguntaba Techi delante de Isa. Por su parte, Suso sigue sin creerse el modo de obrar de Techi. “Me ha dicho que soy un falso y que tendría que haber ido de cara. ¡Yo no puedo estar diciéndole a todo el mundo lo que pienso! Encima que lo he hecho para protegerla. De verdad que se pasaba todo el día hablando de sexo y de novios. Es insoportable. ¿No os resulta raro que lleve una semana hablando de algo que pasó hace 10 años? Pelotas no quiero y lameculos tampoco”, sentenció en el ‘confe’.

Lo mejor de todo es que Techi acabó acercándose para pedirle perdón por haberle insultado, mientras que Suso dijo que no podía haber lo mismo hasta que no lo sintiera. “¡Ha venido Techi a pedirme perdón! Dice que ha comenzado ella la discusión al llamarme falso. Eso le honra”, dijo poco después a sus compañeros en el jardín.

Especialmente dolida, Techi aclaró en el confesionario cómo se encontraba después de su bronca con Suso: “Me he disgustado bastante porque le había cogido bastante aprecio. Creo que no se ha comportado nada bien gritándome de esas maneras. Que me diga pelota me ha dolido. Yo no soy ninguna pelota de Isa. No tengo la estrategia de venir aquí a sacarle información”.