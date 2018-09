Chabelita no fue la única que recibió una llamada de un familiar cercano durante el debate de ‘GH VIP 6’. Aunque todo pareció un burdo chantaje orquestado para que Isabel Pantoja se dignara a hablar con su hija en directo y así conseguir que la cantante volviera a entrar de gratis en un programa de Telecinco, la organización del reality lo supo maquillar todo para que pareciera que tan solo se trataba del privilegio que tenían los nominados de esta semana. De esta manera, tanto Miriam Saavedra como El Koala pudieron hablar con las “mujeres de su vida”. En el caso de la peruana, con su madre, mientras que el cantante escuchó el ‘tierno’ mensaje de su esposa.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Telecinco

La primera en recibir la esperada llamada fue Miriam, quien lloró a moco tendido al escuchar a su madre. “Yo sé que tú eres fuerte, una guerrera. Que lo vas a dar todo en este programa. Te envío todo mi amor y todas mis fuerzas. Se va a saber que eres una buena mujer y una niña hermosa, bondadosa y cariñosa. Recibes saludos de todos tus familiares, que te queremos mucho y te amamos. Eres una mujer fuerte y las dos somos un solo corazón”, señaló la progenitora de la ex de Carlos Lozano.

Un momento de lo más tierno que se saldó con el agradecimiento más sincero de la concursante. “Me hacía mucha falta que entrara mi mamá. ¡Muchas gracias!”, señaló deshecha en lágrimas. Por su parte, El Koala tampoco pudo mantener la compostura al oír la voz de su esposa, quien está ‘feliz’ de haber perdido de vista durante un tiempo al intérprete de ‘Opá, yo viazé un corrá’. ¡Todo sea porque consiga hacerse con el preciado maletín!

Telecinco

El cantante, que ya estaba un poco sensible al ver que muchos de sus compañeros se pusieron de su lado en los posicionamientos, no pudo más que emocionarse al escuchar a su esposa: “¡Hola, chatito! Estoy muy orgullosa de ti, de cómo lo estás haciendo en el concurso. Aquí todo el mundo te apoya. Tienes un montón de seguidores que están contigo. Vamos a hacer todo lo posible para que sigas en el concurso porque te lo mereces. Eres para nosotros el mejor. Te tienes que quedar ahí. ¡Te quiero mucho y no quiero verte por casa hasta dentro de mucho tiempo!”.