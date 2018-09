¡Chabelita no deja de acaparar titulares gracias a los encuentros que está viviendo en ‘GH VIP’! Si el pasado domingo en el debate tenía la oportunidad de hablar vía telefónica con su madre, en el ‘Última hora’ se reencontró en persona con su novio, el cantante Omar Montes. Un encuentro muy importante en el que los dos jóvenes pudieron hacer balance de en qué punto está su relación. Y es que, mientras Chabelita no consigue quitarse de la cabeza la supuesta infidelidad de su chico, el joven tiene la mosca detrás de la oreja por el acercamiento que Isa está protagonizando con Asraf.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Telecinco

Nada más verse, se lanzaron a darse besos y abrazos mientras que Omar llamaba “Pocahontas” a su novia de manera cariñosa. La hija de la tonadillera quería saber si Montes estaba siguiendo su paso por el reality. “Te veo todos los días. Me paso el día fichando. Lo único que leo es tu blog… Me tienes enganchado al 24 horas. Me he aficionado a ‘GH’”, contestó el rapero.

¡Y bien que lo está siguiendo! Omar aprovechó en ese momento para poner en duda que su novia lo eche tanto de menos como asegura, recordando el tema de la lectura de cartas de Aramís y las pocas palabras que le dedica en su blog. “¡Qué mentirosa! Ya no me quieres. Te has olvidado de mí”, indicó. “Si tardo mucho en venir, te me roba por ahí alguien…”. Por su parte, Chabelita no dejaba de preguntarle si se estaba portando bien.

Telecinco

La concursante del ‘VIP’ le pidió todo el apoyo a su chico, ya que no quiere salir de la Casa esta semana. “Tú tranqui. Yo te doy mi apoyo incondicional. Siempre te defiendo con todas las cosas que van saliendo”, replicó Omar. “He ido a cantar algunas veces a la tele”. Además, le desveló que tanto su madre como su prima están haciendo todo lo posible para que se quede.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Emocionada de estar con su novio, Isa le puso un pequeño ejemplo de lo mucho que lo quiere: “Intento no hablar de las cosas de fuera, pero es inevitable. De ti intento hablar lo justo porque no quiero pensar mucho […] Ayer, debajo de las sábanas, lloré por ti porque te echaba mucho de menos”.

Telecinco

¿Cuánto llevan de relación Isa y Omar? Esta es una de las cuestiones en la que no se ponen de acuerdo, ya que Omar asegura que cinco meses y Chabelita, que uno y medio. “Tú las cuentas las llevas fatal”, le dijo Omar a Chabelita, que sigue obcecada en defender su ‘verdad’. “Para mí, tú y yo estamos desde Miami”, replicó la joven. Y es que, de tener razón Omar, se confirmaría que Isa Pantoja comenzó a salir con él cuando todavía estaba con Alberto Isla.

Antes de despedirse, los dos se advirtieron de que más vale que se portaran bien en el tiempo que van a estar separados. “A lo mejor vuelvo a venir. Mira a ver los edredonings estos que haces, cuando te tapas con el muchacho ese, con el ‘tazas’, que me quiere estampar una taza en la cabeza…”, le dijo Montes a Isa haciendo referencia a su ‘amistad’ con Asraf.